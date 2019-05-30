В Баку появился Король монстров (ВИДЕО, ФОТО)

30 мая 2019 18:55 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - 28 мая в зале Dolby Atmos кинотеатра Park Cinema Metropark состоялся предпремьерный показ фильма "Годзилла-2: Король монстров", сообщает Trend Life.

Один из самых ожидаемых фильмов года выйдет в общий прокат 30 мая, а предпоказ прошел в День Республики -28 мая. В связи с этим Park Cinema провел небольшую акцию – каждому гостю раздали по флагу Азербайджана.

"Нам очень приятно, что предпоказ прошел в День Республики. Уверен, что все наши гости оценили не только сам фильм, но и подготовку, которую Park Cinema провел перед показом. Для нас было крайне важно, чтобы люди прочувствовали атмосферу праздника. Что касается самого фильма, то у нас он будет идти как в формате Dolby Atmos, так и в формате IMAX. Поэтому каждый зритель сможет по достоинству оценить как потрясающие звуковые эффекты, так и графику ", - отметил пиар-менеджер сети кинотеатров Park Cinema Рустам Фаталиев.

"Годзилла 2: Король монстров"- американский фантастический боевик режиссёра Майкла Догерти. В главных ролях Вера Фармига, Кэн Ватанабэ и Салли Хокинс. Этот фильм является продолжением фильма «Годзилла» 2014 года про огромное чудовище, питающееся радиацией. Фильм рассказывает о противостоянии Годзиллы, Мотры, Родана и трёхголового чудовища Кинга Гидоры.

(Автор: Вугар Иманов)

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