Наиля Аскерзаде и Тимур Вайнштейн - номинанты ТЭФИ-2019

17 июля 2019 15:29 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Объявлены номинанты на российскую национальную телевизионную премию ТЭФИ, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт ТЭФИ. Торжественная церемония вручения премии ТЭФИ состоится второго октября в Москве. В числе соискателей премии - Наиля Аскерзаде и Тимур Вайнштейн.

Наиля Аскерзаде, которая родилась в столице Азербайджана и на данный момент является одной из известных российских телеведущих, вошла в число номинантов ТЭФИ в категории "Интервьюер" за авторскую программу "Действующие лица с Наилей Аскерзаде" (телеканал Россия 1).

Тимур Вайнштейн вошел в число номинантов ТЭФИ в категории "Телевизионный продюсер сезона". Напомним, что Тимур Вайнштейн - генеральный продюсер телеканала НТВ, академик Международной телевизионной академии (International Academy of Television Arts & Sciences), участник легендарной команды КВН "Парни из Баку".

Отметим, что в число номинантов ТЭФИ также вошла российская телеведущая азербайджанского происхождения Светлана Зейналова ("Доброе утро", Первый канал) в категории "Ведущий утренней программы".

ТЭФИ - российская национальная телевизионная премия, вручаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств, учреждённая фондом "Академия российского телевидения" 21 октября 1994 года. Является российским аналогом американской премии "Эмми".

Главной целью телевизионной премии ТЭФИ является сохранение и развитие лучших традиций российского телевидения.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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