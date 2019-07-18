Кто первым из девушек достанет из бассейна золотое кольцо? Night Pool Party в Баку

БАКУ /Trend Life/ - В Point Beach Club & Hotel с 26 по 28 июля пройдет фестиваль Night Pool Party, организованный Azerbaijan Luxury, сообщает Trend Life.

"Большой праздник пройдет в атмосфере люкса с участием медийных личностей. Особая цветовая и световая гамма, танцевальные номера вокруг бассейна и музыка ди-джеев придадут фестивалю особые краски. Интересные конкурсные программы и шоу с ведущим Новрузом Исмаилом будут представлены в социальных сетях и внесут свою лепту в пропаганду культуры отдыха. Для девушек будет проведен особенный конкурс – в бассейн будет брошено золотое кольцо известного бренда. Кто первым достанет кольцо, тот и станет победителем", - сообщают организаторы.

Гостям фестиваля будет представлено еще множество сюрпризов.

Телефон для справок: +994552118089.

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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