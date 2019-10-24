В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)

24 октября 2019 19:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В обновленном кинотеатре-премиум класса CinemaPlus в торговом центре 28 Mall состоялся необычный показ одного из самых ожидаемых фильмов осени 2019 года – "Zомбилэнд: Контрольный выстрел", сообщает Trend Life.

Участниками показа стали звезды шоу-бизнеса, известные блогеры, представители СМИ, предприниматели и руководители различных организаций. Гостям был представлен фуршет и различные напитки, посетителей динамичной музыкой развлекал диджей.

Также в ходе шоу-программы была продемонстрирована постановка с участием актеров в образах отряда зомби. Фойе кинотеатра было оформлено в стиле фильма и предстоящего Хэллоуина. Приглашенный организаторами художник дарил посетителям их карикатуры.

В фильме "Zомбилэнд: Контрольный выстрел" зрители увидит нового персонажа, обладающего отрицательными чертами характера. Этот злодей станет центральным персонажем всей киноленты. По сюжетной линии у Таллахасси появится опасный враг, с которым герою предстоит большую часть времени вести ожесточенную борьбу, чтобы принятый порядок в обществе не нарушился. Но Таллахасси не ожидал, что ему дадут серьезный отпор, и теперь герою придется придумывать нечто особенное и неординарное, чтобы справиться с опасным противником.

Режиссёр фильма - Рубен Фляйшер. В ролях - Джесси Айзенберг, Вуди Харрельсон, Эмма Стоун, Эбигейл Бреслин, Розарио Доусон, Зои Дойч, Билл Мюррей, Дэн Эйкройд, Люк Уилсон и Эван Джогиа.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
  • В Баку появился Zомбилэнд - только 18+ (ФОТО, ВИДЕО)
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