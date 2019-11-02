Самые жуткие монстры из фильмов ужасов (ФОТО)

2 ноября 2019 10:43 (UTC+04:00)

Журналисты из Independent составили рейтинг 20 самых жутких монстров из фильмов ужасов, в который вошли вампиры, пришельцы, мутанты и другие существа, предает Trend Life со ссылкой на РИА Новости.

Список возглавил Бабадук - персонаж из одноименного хоррора 2014 года, режиссера Дженнифер Кент, о сверхъестественном существе из детской книжки.

На втором месте оказался герой легендарного немого фильма 1922 года "Носферату. Симфония ужаса". Лысый вурдалак с двумя торчащими зубами в исполнении Макса Шрека даже спустя 97 лет продолжает вселять ужас в зрителей.

Тройку лидеров замкнул вампир Номак из фильма Гильермо дель Торо "Блэйд 2".

В рейтинг также попали монстры из фильмов: "Гремлины" (1984), "Кинг Конг" (1933), "Лабиринт фавна" (2006) и даже Рэндалл из "Корпорации монстров" (2001).

На последнее место поставили инопланетян из фантастической франшизы Ридли Скотта "Чужой" (1979).

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  • Самые жуткие монстры из фильмов ужасов (ФОТО)
  • Самые жуткие монстры из фильмов ужасов (ФОТО)
  • Самые жуткие монстры из фильмов ужасов (ФОТО)
  • Самые жуткие монстры из фильмов ужасов (ФОТО)
  • Самые жуткие монстры из фильмов ужасов (ФОТО)
  • Самые жуткие монстры из фильмов ужасов (ФОТО)
  • Самые жуткие монстры из фильмов ужасов (ФОТО)
  • Самые жуткие монстры из фильмов ужасов (ФОТО)
  • Самые жуткие монстры из фильмов ужасов (ФОТО)
  • Самые жуткие монстры из фильмов ужасов (ФОТО)
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