Почему Гюльназ никогда не выйдет замуж? Необычные перформансы азербайджанцев на карантине (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Необычные перформансы представила талантливая молодежь в рамках инициативы Evdə qal - evdə yarat ("Оставайся дома, твори дома") министерства культуры Азербайджана и портала "Креативный Азербайджан", сообщает Trend Life.

Главный режиссер Азербайджанского кукольного театра имени Абдуллы Шаига, актер и художник, заслуженный артист Гурбан Масимов, а такжеактриса и певица Айсель Ибрагимова сыграли музыкальную сценку из фильма O olmasın, bu olsun ("Не та, так эта. Мешади Ибад") на произведение из одноименной оперетты великого Узеира Гаджибейли. Рустам-бек спрашивает свою дочь Гюльназ – купить ли ей различные женские одеяния, а потом – не хочет ли она выйти замуж. И когда Гюльназ отвечает отказом, Рустам-бек говорит "Тогда оставайся дома". Среди азербайджанцев, когда девушке говорят "Ты останешься дома" означает, что она никогда не выйдет замуж. Автором идеи такого своеобразного и юмористического подхода стал композитор, заслуженный артист Вугар Джамалзаде.

Актриса и музыкант Мансура Ахмедова вместе со своей сестрой при помощи одноразовых стаканчиков и прихлопами ладоней исполнили Cups - версию песни 1931 года When I’m Gone группы Carter Family, обычно исполняемой а капелла со стаканчиком в роли перкуссии. Впервые со стаканчиками песня была исполнена участницами группы Lulu and The Lampshades в 2009 году. Это исполнение получило некоторую известность и стало объектом подражания, но по-настоящему популярной песня стала и попала в хит-парады после того, как была спета Анной Кендрик в вышедшем в 2012 году фильме "Идеальный голос". В версии Анны Кендрик песня также стала официальной темой Золотого кубка КОНКАКАФ 2013 года. У наших сестер тоже здорово получилось!

Участник международных фестивалей, ударник Эльвин Баширов в своей квартире вообще устроил шоу-беспорядок и представление со своими музыкальными инструментами – барабанными палочками, барабанами, сплэшом и другими. Ему надоело лежать на диване и поэтому получилось хаотичное интересное шоу!

(Автор: Вугар Иманов)