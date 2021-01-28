HBO Max может снять анимационный сериал по мотивам "Игры престолов"

Стриминговая платформа HBO Max планирует снять анимационный сериал по мотивам телесериала "Игра престолов". Об этом, как передает Trend Life, сообщает ТАСС со ссылкой на The Hollywood Reporter.

Согласно имеющейся информации, новый проект, планируемый как расширение вселенной "Игры престолов", находится на ранних стадиях разработки. Издание отмечает, что переговоры со сценаристами уже начались.

Журнал сообщил, что пока никаких соглашений заключено не было и вероятность того, что анимационный сериал не будет создан, сохраняется. Представители платформы отказались прокомментировать заявление.

Премьера первого сезона "Игры престолов" состоялась 17 апреля 2011 года. Эта киносага является одним из самых дорогостоящих проектов в истории американского телевидения. По данным СМИ, восьмой, последний сезон обошелся американской телекомпании HBO в сумму свыше $90 млн. Как выяснил журнал Variety, в 2017 году пятеро исполнителей наиболее важных ролей - Питер Динклэйдж, Николай Костер-Вальдау, Лина Хиди, Эмилия Кларк и Кит Харингтон - получали по $500 тыс. за каждую серию. Сериал, пользующийся популярностью во многих странах, был удостоен целого ряда престижных наград, в том числе десятков премий Emmy.