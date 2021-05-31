В Гусары установлен оригинальный памятник аппарату Илизарова весом в 2 тонны (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В азербайджанском городе Гусары, на пересечении улиц Гавриила Илизарова и Фахраддина Мусаева, завершена установка памятника аппарату Илизарова, сообщает Trend Life

Инсталляция приурочена к 100-летию гения хирурга - ортопеда и изобретателя, лауреата множества государственных премий, орденов и медалей, международных премий, академику Гавриилу Илизарову. Идея памятника принадлежит OKİ Clinic, как дань уважения памяти человеку, спасшему тысячи жизней своим изобретением. Автор 6.5 метрового монумента весом в 2 тонны- Фархад Азизов (NewMett). Церемония открытия состоится в июне с участием почётных гостей и учеников Гавриила Илизарова.

Илизаров – один из самых известных врачей во всём мире. Благодаря его изобретению и методу лечения каждый день врачи во всех городах планеты ставят людей буквально "на ноги". Врач–волшебник, так называли Илизарова.

Чрескостный компрессионно-дистракционный аппарат Илизарова, изобретенный в 1950 году, осуществляет остеосинтез (соединение и сращение перелома) благодаря образованию межуточной костной мозоли. Помимо компрессии, то есть плотного сжатия фрагментов кости, можно производить и полную закрытую репозицию обломков. Аппарат одновременно является и дистракционным, так как позволяет осуществить дистракцию (растяжение), необходимую при операциях по удлинению конечностей.

Гавриил Абрамович Илизаров родился 15 июня 1921 года в еврейской семье в местечке Беловеж Белостокского воеводства Польши. В 1928 году семья переехала на родину отца в Гусары. В школу пошёл в 11-летнем возрасте, но это не помешало ему сдать все предметы и поступить сразу в 4 класс. В 1938 году он экстерном окончил общеобразовательную школу и продолжил учёбу на медрабфаке в городе Буйнакске Дагестана. В 1944 году, окончив Крымский государственный медицинский институт, был направлен в Курганскую область. Прошёл путь от врача районной сельской больницы до директора Всесоюзного Курганского научного центра восстановительной травматологии и ортопедии. С 1982 года началось внедрение метода Илизарова в практику ведущих зарубежных стран, США и Южной Америки. Многие иностранные граждане приезжали на лечение в Курган. Среди знаменитостей были рекордсмен мира по прыжкам в высоту Валерий Брумель, композитор Дмитрий Шостакович, итальянский путешественник, альпинист Карло Маури и другие. Автор более 200 изобретений. Активно занимался общественной деятельностью, был депутатом региона, Верховного Совета РСФСР и народным депутатом СССР, возглавлял различные организации. Почетный гражданин ряда европейских городов. Об Илизарове написаны романы и повести, он стал героем или прототипом многих художественных фильмов и театральных постановок. Его именем названы медицинские центры, фонды, центры образования, а в 1990 году был назван астероид. Скончался 24 июля 1992 года в городе Курган Курганской области. В его честь открыт памятник и музей.

(Автор: Вугар Иманов)