В Баку прошел фестиваль K-pop (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Оперной студии при Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли прошел фестиваль K-pop, сообщает Trend Life.

K-pop - музыкальный жанр, возникший в Южной Корее и вобравший в себя элементы западного электропопа, хип-хопа, танцевальной музыки и современного ритм-н-блюза. Появившись изначально как музыкальный жанр, K-pop превратился в масштабную музыкальную субкультуру с миллионами поклонников во всем мире.

К данному фестивалю, который представлял собой соревнование между 30 участниками, был проявлен большой интерес со стороны зрительской аудитории.

На фестивале выступили семь вокальных и семь танцевальных коллективов, также было представлено 16 сольных танцевальных номеров.

Первое место в номинации групповых танцев присуждено танцевальной группе "Grifon".

"Фестиваль прошел отлично. Мы увидели очень талантливую молодежь. Аудитория в зале была большая и ее поддержка была важна для конкурсантов. Интерес к танцам и песням в жанре K-pop в Азербайджане растет с каждым днем, приобретая все большую популярность", - сказала организатор конкурса Зарифа Салманова.