EMIN и Энгельберт Хампердинк представили дуэтную композицию (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) представил вторую песню из своего нового альбома "Now Or Never" - дуэт со всемирно известным, легендарным британским исполнителем Энгельбертом Хампердинком - Help Me Make It Through The Night, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт музыканта.

Этот дуэт один из трех, которые вошли в альбом с переосмысленными каверами на песни Элвиса Пресли, где также представлены песни с Николь Шерзингер и Катариной Макфи. Релиз альбома состоится 9 февраля.

EMIN впервые встретился с легендарным Энгельбертом Хампердинком больше 10 лет назад. Тогда маэстро представлял Великобританию на международном конкурсе "Евровидение", а EMIN был приглашенным артистом на церемонии. После конкурса артисты поддерживали свое общение и дружбу, кульминацией которой стал этот трогательный дуэт.

Летом 2023 года британский артист посетил Баку, где на концерте EMINа они впервые представили свой дуэт. В 2024 году Энгельберт Хампердинк вернется в Баку и выступит на международном музыкальном фестивале Dream Fest.

Help Me Make It Through The Night - одна из любимых песен EMINа в альбоме NOW OR NEVER, воплощающего в себе всю любовь Элвиса Пресли к музыке. Альбом, спродюсированный обладателем 16-ти "Грэмми" Дэвидом Фостером, состоит из 12 переосмысленных классических композиций. В альбом вошли хит Suspicious Minds, сентиментальная романтическая баллада Can't Help Falling In Love и знаменитая Love Me Tender.

