Азербайджанский телеведущий в Лос-Анджелесе принял участие в церемонии награждения "College Television Awards" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский телеведущий и руководитель кинорадиоканала "Cinema Radio", член Американской телевизионной академии (Академия телевизионных искусств и наук, Academy of Television Arts & Sciences, или Television Academy, ATAS), преподаватель Государственного университета культуры и искусства, Кямран Гасымов принял участие в церемонии награждения "College Television Awards".

Как сообщил Trend Life Кямран Гасымов, 43-я церемония награждения College Television Awards, учрежденная Американской телевизионной академией, прошла в Лос-Анджелесе (США).

"Эта премия также известна как College Emmy Awards. После церемонии вручения я провел обсуждения со студентами, победившими в номинациях, а также с членами академии, подчеркнув важность и значимость этой награды", - сказал Кямран Гасымов, который в прошлом году также был представлен в составе жюри College Television Awards.

Отметим, что премия "College Television Awards" (впервые представлена в 1979 году) присуждается за достижения в области производства видео, цифровых материалов и фильмов, созданных студентами колледжей. Ежегодно студентам со всей страны предоставляется возможность представить свои проекты в одной из двенадцати категорий ("Анимация", "Документальный фильм", "Драма", "Музыка" и т.д.).

Основная цель премии - стимулировать деятельность студентов или выпускников, обучающихся в области кино и телевидения.

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