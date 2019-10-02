Я попросил взять мне обратный билет на день позже, полюбоваться Баку – Дмитрий Хохлов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Накануне завершился XI Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли, в рамках которого с блеском прошли десятки концертов классической музыки с участием звёздных музыкантов и коллективов со всего мира. Одним из почётных гостей фестиваля стал выдающийся дирижёр, народный артист России, художественный руководитель всемирно известного Государственного академического русского оркестра имени В. В. Андреева Дмитрий Хохлов. Под его руководством на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева с успехом выступил Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов. В разговоре с журналистом межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева маэстро выразил своё уважение к творчеству композиторов Азербайджана, рассказал о дружбе и сотрудничестве с азербайджанскими коллегами и впечатлениях от недавней поездки в Баку.

– Дмитрий Дмитриевич, насколько известно, вам уже доводилось раньше сотрудничать с азербайджанским оркестром.

– Да, до этого года мне уже дважды доводилось выступать в Баку, оба раза – с Государственным симфоническим оркестром Азербайджана, которым долгие годы руководит мой друг и старший коллега, выдающийся дирижёр Рауф Абдуллаев. Первым приглашением в Баку я обязан Поладу Бюльбюльоглу, который тогда был министром культуры Азербайджана, а второе моё выступление с Государственным симфоническим оркестром Азербайджана состоялось в 2004 году.

– В ваш третий визит в Баку вы стали почётным гостем XI Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли. Чем заинтересовало вас приглашение организаторов фестиваля?

– Во время прошлых приездов в Баку я познакомился с главным дирижёром и художественным руководителем Государственного оркестра народных инструментов Агаверди Пашаевым. С тех пор маэстро Пашаев дважды выступал с руководимым мной Андреевским оркестром в Петербурге, на фестивалях тюркской музыки, проводимых нами совместно с организацией ТЮРКСОЙ и её генеральным секретарём Дюсеном Касеиновым. Маэстро Пашаев неоднократно приглашал меня приехать в Баку и выступить с его оркестром, и фестиваль Узеира Гаджибейли оказался подходящим для такой встречи событием.

– Фестиваль Узеира Гаджибейли приурочен ко дню рождения основателя азербайджанской профессиональной музыки. Как вы относитесь к творчеству Узеира Гаджибейли, есть ли у вас среди его произведений любимые?

– К личности и творчеству Гаджибейли я отношусь с огромным уважением, ведь он является также и основоположником национальной консерватории, и оркестра народных инструментов Азербайджана. С детства люблю фильм по его оперетте «Аршин мал алан», а в нашем оркестре мы исполняем отрывки из его оперы «Кёроглу». Видимо, теперь, после более широкого знакомства с его музыкой, мы расширим и круг исполняемых произведений.

– Есть ли в репертуаре вашего оркестра что-то ещё из азербайджанской музыкальной классики?

– Кроме уже названных произведений Гаджибейли, мы исполняем музыку Гара Гараева и недавно ушедшего из жизни Арифа Меликова. Я с детства восхищаюсь его балетом «Легенда о любви» и очень рад был узнать, что в скором времени этот балет будет поставлен и здесь, на родине композитора.

– В программу выступления Азербайджанского государственного оркестра народных инструментов под вашим руководством были гармонично включены произведения М. Магомаева, А. Меликова, Г. Гараева, М. Глинки, М. Мусоргского, П. Чайковского и других. Как составлялась эта программа, как появилась идея объединить произведения русских и азербайджанских композиторов?

– Идея программы вполне понятна, поскольку оркестр азербайджанский, а дирижёр русский. Тем более, что мне очень хотелось узнать побольше азербайджанской музыки, и это была отличная возможность!

– Ваш оркестр с большим успехом выступает за рубежом. А доводилось ли Андреевскому оркестру побывать в Азербайджане, нет ли таких планов?

– К большому сожалению, нашему оркестру ещё не доводилось выступать в Азербайджане, притом, что он гастролировал во многих странах мира… Уверен, что такие гастроли не только способствовали бы укреплению нашей дружбы, но и дали бы новый импульс развитию национальной музыки и народных оркестров в Азербайджане.

– В мае этого года в рамках концертов «Музыкальные легенды востока» Андреевский оркестр встретился на Санкт-Петербургской сцене с артистами из тюркских стран. Какие гости из Азербайджана выступили с вашим оркестром?

– На первом таком фестивале в 2013 году с нашим оркестром выступали дирижёр Агаверди Пашаев и прекрасная певица, солистка театра оперы и балета Илаха Эфендиева. Оба имели большой и заслуженный успех у петербургской аудитории. А весной этого года Азербайджан представляли Агаверди Пашаев и его сын, талантливый исполнитель на таре Сахиб Пашазаде. Надо сказать, что наша публика крайне редко слышит тар, и его звучание для неё непривычно, но мастерство исполнителя её совершенно покорило!

– На этом мероприятии вы как руководитель Андреевского оркестра были награждены почётной медалью Международной организации тюркской культуры «25 лет ТЮРКСОЙ». Пожалуйста, расскажите немного о сотрудничестве с этой организацией.

– Сотрудничество с ТЮРКСОЙ началось с того дня, когда генеральным секретарём этой организации был избран мой коллега и большой друг Дюсен Касеинов. Наша общая цель – сближение культур и народов наших стран, в конечном итоге – дело мира. Этой благородной цели должно служить искусство, и ей посвящены наши усилия: когда говорят музы, пушки молчат! В наше неспокойное время этот афоризм – снова на повестке дня.

– В прошлом году Андреевский оркестр отметил 130-летие. В чём, по-вашему, секрет долголетия оркестров народных инструментов?

– Хотя оркестр имени Андреева является старейшим оркестром русских национальных инструментов, долголетием такой срок вряд ли можно назвать, по сравнению с многовековой историей оперы и симфонического оркестра. Это, скорее, период созревания, поисков дальнейшего пути. Мы стараемся поддерживать традиции высокого «филармонического» уровня, и, если этот уровень обеспечивает нашему оркестру популярность, мы можем этим гордиться.

– Дополнили ли вы свой визит в Азербайджан прогулкой по Баку? Близок ли вам дух этого солнечного города?

– Да, я даже попросил взять мне обратный билет на день позже, не сразу после концерта, чтобы полюбоваться Баку и оценить невероятные изменения, которые произошли за последние годы! Город очень красив, открыт и доброжелателен, как и сердца его жителей. Благодаря моему другу, директору оркестра Эльчину Аббасову, который не пожалел свой выходной день на поездку со мной, мне удалось увидеть и древний центр, и новые красоты города. Спасибо, Баку и – до новой встречи!

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