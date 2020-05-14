Азербайджан представил идеальную систему - Мехрибан Алекперзаде о человеческом факторе

БАКУ/Trend Life/ - Весь мир столкнулся с проблемой пандемии и человечество ищет выход из создавшейся тяжелой ситуации – миллионы заразившихся, тысячи жертв, упадок экономических связей и т.д., сказала в интервью Trend Life главный режиссер Азербайджанского государственного театра Yuğ, режиссер театра, кино и телевидения, сценарист и телеведущая, заслуженный деятель искусств Мехрибан Алекперзаде.

"Можно сказать, что это настоящая невидимая война, когда коронавирус стал фактическим испытанием для многих государств и народов, систем здравоохранения и и жизнеобеспечения, бизнеса и коммуникаций, природы и просветительской сферы. История человечества знала немало ужасных эпидемий, которые унесли миллионы жизней, подрывали основу жизнедеятельности человека. Я считаю, что число жертв от этих эпидемий вовсе не отстает от трагедии мировых войн. И в момент стремительной глобализации мира наша вынужденная социальная самоизоляция и следование правилам карантинного режима, бесспорно, доставляет серьезные неудобства, вплоть до возникновения психологических проблем. Но необходимо набраться терпения и следовать всем предписаниям. А чтобы избежать последствий необходима грамотная просветительская деятельность", - отметила она.

По словам режиссера, в сегодняшних условиях человеческий фактор является определяющим для экономики, культуры, образования и других сфер.

"Работа на совесть с высоким уровнем профессионализма, особенно в медицинской сфере, на сегодня превыше всего. Азербайджанский опыт борьбы с коронавирусом представил миру идеальную систему, когда вовремя предпринятые необходимые превентивные меры и продолжающаяся поддержка со стороны государства предотвратили массовое распространение коронавируса. И в этом огромная заслуга принадлежит Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, который делает все во благо народа и страны, дает распоряжения и принимает участие в открытии важных медицинских центров и объектов жизнеобеспечения. Все это направлено на защиту нашего здоровья! Данные меры весьма эффективны, о чем свидетельствуют реальные показатели и авторитетное мнение ВОЗ. Есть большая надежда на то, что мы выйдем из этой ситуации с наименьшими потерями. Специалисты говорят о второй волне пандемии, и только активная просветительская деятельность и личная социальность ответственность каждого гражданина помогут избежать печальных последствий", - сказала Алекперзаде.

По ее словам, виртуальное общение стало нормой жизни, но как показала самоизоляция, человек нуждается именно в непосредственном общении.

"Как показывают события, не красота спасает мир, а именно человек спасет мир и самого себя. В условиях карантина наш коллектив в рамках кампаний "Оставайся дома – твори дома" и "Оставайся дома – не оставайся без театра" осуществляет виртуальную деятельность, проводит репетиции посредством соцсетей, в видеоформате представляет прошедшие спектакли. Конечно, быть на спектакле и смотреть посредством интернета несопоставимы по восприятию. Ведь энергетика актеров и зрителей всегда создает особый мир театра! А пандемия забирает фактически эту энергетику, меняет сущность этого искусства. Но даже в нынешних тяжелых условиях театральная сцена показывает свою важность для общества, в том числе для сохранения духа и моральных качеств. Наши деятели культуры и искусства не перестают вести просветительскую деятельность, призывают к творчеству и самообразованию. Очень надеюсь, что вскоре мы победим коронавирус и непосредственно встретимся со зрителями в театре. Мы очень соскучились по живой сцене!", - добавила Мехрибан Алекперзаде.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)