На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО)

Интервью 12 июня 2020 13:27 (UTC+04:00)
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Сегодня замечательный актер Азербайджанского государственного театра юного зрителя, обладатель президентского премии, лауреат национальных и международных премий, народный артист Гурбан Исмайлов отмечает 60-летний юбилей, сообщает Trend Life.

За 35-летнюю творческую деятельность актер воплотил множество ярких и харизматических образов в театре, фильмах и сериалах. К сожалению, в дни карантина актеру не удастся торжественно отметить юбилей, он проведет его в кругу семьи.

"Чувствую себя прекрасно, полон сил и энергии, и жду скорого завершения карантина, чтобы возвратиться к творческой деятельности. Первый подарок получил от своего 6-летнего сына – поздравительную открытку, написанную детскими руками. У меня еще двое детей – сыну 35 лет, а дочери 32, которые тоже порадовали меня. Не знаю, как подкрался ко мне этот юбилей (смеется), но люди в любом возрасте должны оставаться ярким примером подражания, должны работать и заниматься любимым делом. Только так можно вести активную жизнь и радоваться каждому дню. И меня всегда спасает творчество! В принципе, в наше время и возраст стал условным явлением и наше здоровье зависит исключительно от нас. Когда человек за здоровый и активный образ жизни, и не позволяет себе хандрить, тогда и будут силы и бодрость для активной жизни", - сказал Исмайлов.

История знает не мало примеров, когда люди в солидном возрасте становились известными. Например, художник-импрессионист Клод Моне сделал некоторые из своих самых известных работ в возрасте старше 70 лет. Также как и художница Анна Мозес, начавшая творить после 70 лет, и ставшая настоящей культурной иконой еще при жизни. Она умерла в возрасте 101 года, продолжая рисовать до последнего дня жизни. Произведения английской романистки Мэри Уэсли тоже были напечатаны в 70 лет. После этого она стала самым продаваемым автором, написав больше 10 книг. Композитор Эллиот Картер первую оперу написал в 89 лет и работал до самой своей смерти в 103 года. Примеров множество...

По словам юбиляра, жизнь после 60 лет может быть яркой, полной общения, насыщенной событиями.

"В этом возрасте появляется возможность уделять больше времени семье, своим друзьям, интересам и хобби. Хотя, слава Богу, я востребован в творческой сфере и порой остается мало времени на личные дела. Но это же прекрасно! Принято считать, что таланты у людей проявляются в юном возрасте, а творческая активность приходится на период зрелости. Но случается и такое, что у человека большая часть жизни уходит на то, чтобы научиться создавать настоящие шедевры, а успех приходит только на склоне лет. Поэтому возраст можно измерять уже прожитыми годами или же, принимая во внимание время, которое осталось прожить. Раньше мы воспринимали старость по-другому, ныне все изменилось", - философски рассуждает актер.

До и в современном мире можно встретить много ярких личностей преклонного возраста. Например, 100-летняя парашютистка Джорджина Харвуд, 80-летний покоритель Эвереста Юитиро Миура, дебют в балете 80-летнего Джона Лоу, 79-летняя модель подиумов Дешуна Ванга, 80-летняя бабушка-диджей Рут Флауэрс, 105-летний велосипедист Робер Маршан. Кстати, американские ученые определили, что мозг здорового пожилого человека выигрывает в гибкости у молодого. Мозг начинает работать в полную силу в возрасте 60-80 лет. А пик интеллектуальной активности приходится приблизительно на 70 лет. Возможно, именно поэтому в зрелом возрасте мы делаем более точные выводы и принимаем мудрые решения.

"Мудрость, в том числе в творчестве, приходит с годами. При этом актер в каждой роли должен самоутверждаться, чувствовать свою необходимость в искусстве и для зрителей. Неважно, в какой роли выступаешь, главной или эпизодической, главное - это играть, а значит жить. Каждой своей роли я отдал частичку себя, и видимо это было уготовано судьбой.

Я родился в 1960 году в Агджабединском районе и после окончания восьмилетки решил поступить в профтехучилище в Баку. Здесь записался в театральный кружок, затем ушел в армию, а после устроился работать в ТЮЗ... рабочим. У меня не было образования, но меня тянуло на сцену - видеть актеров и вместе с ними чувствовать этот необычайный дух искусства. Наконец, в 1981 году поступил на факультет актера кино и драмы Государственного института искусств. На последнем курсе в 1985 году выступал в фольклорном театре Nasimi и учебном театре вуза Tədris. В 1989 году дебютировал на сцене ТЮЗа в постановке режиссера Гусейнаги Атакишиева Qətl günü ("День казни").

Я стал поздно сниматься в кино, начиная с 2003 года, но и здесь успел запомниться характерными образами в картинах "Гала" и Заложник". Хотя еще в начале 90-х, когда в республике было тяжелое положение, получил приглашение сыграть в фильме Алекпера Мурадова Güllələnmə təxirə salınır ("Расстрел откладывается", в котором снимались корифеи нашего искусства Фуад Поладов, Насиба Зейналова и Мелик Дадашев. Фильм повествовал о тяжелом времени после 1945 года и основан на реальных событиях - в Баку действовала банда, которая хоть и нарушала закон, но защищала честь и достоинство бедняков и вдов, помогала обиженным Советской властью. Из-за трудностей фильм вышел на экраны только в 2003 году, став моим дебютом. Я рассказал о начале творческой карьеры в театре и кино. Жизнь продолжается", - добавил Гурбан Исмайлов, который после карантина планирует провести юбилейный творческий вечер.

(Автор: Вугар Иманов)

На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Image
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Image
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Image
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Image
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Image
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Image
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Image
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Image
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Image
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Image
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Image
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Image
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Image
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Image
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Image
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Image
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Image
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Image
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Image
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Image
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Image
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Image
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Image
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Image
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Image
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Image
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Image
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Image
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Image
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Image
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
На 60-летие первый подарок получил от 6-летнего сына – народный артист Гурбан Исмайлов (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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