Эксклюзив! Лёвушкин из "АБВГДейки": Последние воспоминания о родном Баку связаны с КГБ (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Наивный клоун Лёвушкин из самой популярной телепрограммы для детей советского времени "АБВГДейка"- таким вспоминают его среднее и старшее поколение – Валерий Лёвушкин, эксклюзивное интервью с которым представляем читателям Trend Life. В беседе по телефону с этим человеком шел настоящий позитив из Москвы в Баку...

Заслуженный артист России, актер и режиссер Валерий Лёвушкин родился 17 февраля 1954 года в Баку. Его отец Владимир Лёвушкин служил в Каспийской флотии, а мать Валентина была цирковой актрисой. С 1978 года, на протяжении шести лет он являлся постоянным участником телепрограммы "АБВГДейка". Лёвушкин работал артистом цирка, эстрады и ТВ, в1981 году окончил факультет режиссеров эстрады ГИТИС,в 1980 году создал ансамбль музыкальной эксцентрики и пародии "БИМ-БОМ", в активе которого более 10000 представлений во многих странах мира. Коллектив неоднократно становился лауреатом Всероссийской национальной эстрадной премии. В 1991 году в Штутгарте (Германия) "БИМ-БОМ" получил «Серебряный приз» на первом международном конкурсе эстрады. В 1997 году в Лос-Анджелесе (США) ансамбль был признан абсолютным победителем первого мирового чемпионата по сценическому искусству Всемирной ассоциации талантов и развлечений совместно с Международной ассоциацией зрелищ. Ансамбль также принимал участие в крупных сценических представлениях в Аргентине, США, Испании, Португалии, Франции, Голландии, Германии, Италии, Колумбии и т.д., выступая с такими мировыми звездами как Siegfried & Roy, Cher, Bee Gees, Caterina Valente, Patricia Kaas. Валерий Лёвушкин также снимался в фильмах "Звёздная ночь в Камергерском", "Спасатель", "Как уходили кумиры", "Андрей Краско, непохожий на артиста". Ныне в Москве он реализует различные театральные проекты, ставит антепризы и организует большие шоу.

"Моя мама выступала в труппе Бакинского цирка, гастролировала по городам СССР, бывала во многих городах мира. Мои родители познакомились в Кисловодске, потом поехали в Севастополь, где видимо меня и зачали, и в таком состоянии – в утробе матери я появился в Баку (смеется), куда мой отец получил направление для прохождения военной службы. Я появился на свет в родильном отделении Центральной больнице моряков (Каспар), которую тогда называли роддом "Водников". Я был еще очень маленький, когда моя семья переехала в Баку. Так что запах бакинского детства даже в бессознательном состоянии не помню. Кстати, несколько лет назад, я даже хотел получить гражданство Азербайджана, но мне сказали, что для этого надо прожить в стране 5 лет. Поэтому в связи с работой в Москве не получилось", - сказал актер.

В 80-х годах Валерий Лёвушкин часто приезжал в Баку, отдыхал, встречался с друзьями, выступал с гастролями. Последний визит был в 1989 году, когда был на гастролях с ансамблем "БИМ-БОМ", за нескольких дней при аншлаге в "Зеленом театре" дали около 15 представлений!

"И здесь произошел инцидент с местным КГБ, который в одном из пародийных номеров "Америка, Америка. Широка страна моя родная" увидел политический подтекст и запретил его показывать на сцене. В этом номере хор актеров, как бы пересекая границу, из СССР оказывался в США. Но мы не послушались и показали этот номер, так как он очень нравился зрителям. На следующий день они пришли и сказали, что если это вновь повторится, то выключат свет, вся аппаратура остановится и концерт завершится. А теперь представьте картину, когда за кулисами стою я – художественный руководитель и рядом сотрудник КГБ, который держит руку на рычаге электрощита. И как только мои ребята стали показывать этот номер, он мне сказал: "Извини, старик. Вырубаю свет". Вся аппаратура остановилась, но на сцене был еще рояль. Тогда на сцену вышел ведущий и прямо сказал, что свет вырубил КГБ, и вместо электрогитар будет выступать под музыку рояля. В этот момент весь зал притих, а потом взорвался овациями. После этого нам уже запретили выступать в Баку", - вспоминает Валерий Лёвушкин.

Актер сказал, что очень соскучился по Баку - родному для него городу.

"В Москве у меня много друзей из Баку, и когда мне надо всегда говорю, что я – бакинец (смеется). Бываю с друзьями в азербайджанских ресторанах, очень люблю плов с кишмишем и поджарку (газмаг), хаш. Баку в моих воспоминаниях – очень красивый и интернациональный город, который даже в советские годы кипел активной жизнью все 24 часа в сутки. Помню, как засиживались до поздней ночи в ресторанах, а в шесть утра шли есть хаш. А какая потрясающая панорама была ночного Баку! Вся в огнях! Все, кто побывал в Баку, рассказывают, как этот город фантастически изменился, стал намного ярче и красивее. Я это вижу по фотографиям и восхищаюсь, но очень хотелось бы все увидеть воочию. По телевизору однажды увидел панораму вечернего Баку с фестиваля "Жара" и аж дар речи потерял. Хочу отметить, что азербайджанцы и россияне – это один братский народ, который вышел из одного большого государства, но каждый продолжает свой путь независимости, протягивая друг другу руку помощи. Шлю из Москвы всем азербайджанцам братский поцелуй!", - сказал актер.

Как сложились судьбы артистов "АБВГДейки" из "золотого" состава

"АБВГДейка, АБВГДейка – это учеба и игра, АБВГДейка, АБВГДейка – азбуку детям знать пора..." - эта песенка, была как позывной, призыв бежать к телевизору для все советской детворы. Любимые клоуны учили нас считать, читать, радоваться и переживать вместе с ними. Они были настоящими друзьями, им писали письма, их обожали.

С 1978 по 1984 год Валерий Левушкин был постоянным участником образовательной телевизионной программы "АБВГДейка" для дошкольников и учеников начальной школы. Формат передачи — уроки в форме игрового спектакля, а в качестве учеников выступали клоуны. В первых сезонах детей учили клоуны Сеня (Семён Фарада), Саня (Александр Филиппенко), Таня (Татьяна Непомнящая) и Владимир Иванович (Владимир Точилин). Но занятость ставших чрезвычайно популярными в театре и кино Фарады и Филиппенко сделала невозможной их дальнейшее участие в съемках передачи.

И в 1978 году состав "АБВГДейки" обновили. Осталась лишь прежняя учительница - Татьяна Кирилловна (Татьяна Черняева). Учениками стали цирковые артисты: Ириска (Ирина Асмус), Клёпа (Виталий Довгань), Лёвушкин (Валерий Лёвушкин) и Юра (Энвер Шамшадинов). Этот состав можно назвать "золотым". Клоуны из "АБВГДейки" стали любимцами не только детей, но и взрослых.

Валерий Лёвушкин вспоминает: "Ириска с Клёпой – были "моторами" передачи. Все видели фильм "Джокер", герой которого точно как наш Клёпа. Мой персонаж носил мою фамилию, в эфире я бывал практически без грима, и поэтому вся страна знала меня в лицо. Особенно меня любили молодые мамочки (смеется). Признаться честно, пользовался своей популярностью, не мог устоять перед красивыми женщинами. И все называли меня Лёвушкиным, даже имя свое забыл (смеется). Таких добрых и познавательных проектов очень не хватает современному телевидению. Конечно, сегодняшние дети такие передачи не воспринимают, все изменилось, мир другой, время другое, у каждого поколения свои интересы".

Жизнерадостная, веселая, яркая, а еще смелая, отважная, талантливая - такой была актриса Ирина Асмус (Ириска), которая трагически погибла 15 марта 1986 года. На арене Гомельского цирка при подъёме на шейной петле под купол цирка сломался механизм машинки вращения для виса в зубах ("зубник"), что привело к падению с восьмиметровой высоты и смерти на глазах зрителей. Ей было всего 45 лет.

Заслуженный артист России Виталий Довгань (Клёпа) скончался на 73 году жизни 20 марта 2015 года. Выступал в трио музыкальных эксцентриков "Толдоновы" в Московском цирке. После "АБВГДейки" занимался режиссёрской работой во Всесоюзной дирекции по подготовке новых цирковых номеров, аттракционов и программ (Центр циркового искусства). Подготовил плеяду известных клоунов. Был режиссёром-постановщиком большого количества цирковых номеров.

Энверу Шамшадинову (Юра) сейчас 66 лет. Он выступал в клоунской группе народного артиста СССР Михаила Румянцева (Карандаш). Как соло-ковёрный под псевдонимом Эрик выступал во всех крупных городах СССР и за рубежом. В период с 2010 по 2011 год с Энвером выступал его сын Руслан, в качестве партнёра в репризах.Энвар Шамшадинов является автором исполняемых реприз. В 2012 году с ковёрным Андреем Коробовым он основал клоунский дуэт Clowns-Dike, впоследствии переименованный в "Ля-ля", в составе которого выступает до сих пор.

Татьяне Черняевой сейчас 77 лет. Она заслуженный работник культуры, член Академии российского телевидения, жюри Российской национальной телевизионной премии "ТЭФИ" и Координационного совета Профсоюза работников телевидения России. Как ведущая "АБВГДейки" Черняева совмещала эту работу с должностью руководителя редакции детских программ. Считает свою передачу едва ли не единственной неполитизированной программой советского телевидения. Для большинства телезрителей она по-прежнему просто Татьяна Кирилловна из "АБВГДейки". Черняева была ведущей детских программ на телеканалах РТР и ТВ Центр. Всю свою творческую жизнь на телевидении Татьяна Кирилловна занимается проблемами детства и вопросами педагогики.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)