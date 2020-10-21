Шуша ждет "Карабах шикестеси" и "Хары бюль-бюль" - народная артистка Азербайджана Мелекханым Эйюбова

БАКУ /Trend Life/ - Все наши мысли, сердца народа на фронте с солдатами и офицерами, которые ведут героическую борьбу с армянскими оккупантами, сказала в интервью Trend Life известная исполнительница мугама, доцент Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, народная артистка Мелекханым Эйюбова.

"Наша армия и народ положат конец этим диким варварам, оккупантам и террористам, которые столько лет приносят нам горе. Они обезумели от своих мифов и лживой истории, в плену которых находятся на протяжении столетий, страдая высокомерием и считая себя самыми лучшими и древними на земле, задыхаясь от ненависти и злорадства по отношению к Азербайджану, Турции, Грузии и ко многим другим народам. Сегодня, благодаря дальновидной и уверенной политике Президента Азербайджана Ильхама Алиева, весь народ верит и ждет окончательную победу над армянскими агрессорами. Сколько городов и сел освобождено после 30 летней оккупации! Наша славная армия своим героизмом и отвагой продолжает вдохновлять всех, радуя своими победами. В эти дни особенно больно видеть, как эти фашисты, проигрывая на поле боя, берут под прицел мирных граждан, среди жертв множество детей, стариков и женщин. Как можно так низко опуститься? Воевать надо с достоинством, а не совершать такие подлые поступки. Их черные деяния это преступления против человечества, а руководители Армении – военные преступники, которые должны предстать перед международным трибуналом и, самое главное, ответить перед нашим народом", - сказала ханенде.

По ее словам, еще в начале 90-х годов во время первой Карабахской войны она встречалась с солдатами и офицерами на передовой в Шуше, Ходжалы, Тертере, Агдаме, на горе Муров и других местах, выступала с концертами.

"Я чувствовала себя солдатом, считала своим долгом поддержать наших храбрых воинов, которые в те годы вели неравную борьбу. Воочию видела все трудности наших воинов, их храбрость и самопожертвование во имя свободы страны. К большому сожалению, из-за ряда серьёзных причин, тогда не удалось осуществить деокупацию. Но прошло столько лет и многое изменилось. Азербайджан стал сильным и процветающим государством, со сплочённым народом и доблестной армией, оснащенной самой современной военной техникой. Сегодня мы сами пишем свою славную историю! К этому ведет наш сильный дух, безмерная любовь к Родине и запредельный патриотизм. Сейчас мы боремся не только с оккупантами, но и с фашисткой идеологией, которая культивируется в армянском обществе. Нацистская идеология превратила Армению в мононациональную страну, откуда изгнаны все национальности, только в конце 80-х годов было депортировано более 200 тысяч азербайджанцев. В этой стране устанавливаются памятники фашистам, а террористы объявляются национальными героями. Что можно еще от них ожидать?", - отметила народная артистка.

По ее словам, мы не одни в этой борьбе с фашизмом, ряд стран поддерживает нашу справедливую борьбу, и все мировое сообщество признает территориальную целостность Азербайджана. К сожалению, некоторые страны закрывают глаза и даже поддерживают армянскую хунту во главе с Пашиняном, забыв о страшных последствиях фашизма, дискредитируя себя в глазах прогрессивного человечества. Но ничто и никто не сможет остановить азербайджанский народ и армию на верном пути по очищению земли от кровавых оккупантов. И не далек тот день, когда будет освобождена Шуша.

"Мои новые композиции "Хары бюль-бюль" и "Живи Азербайджан!" нашли отклик в сердцах наших людей. Я мечтаю исполнить их в освобожденной Шуше, и, конечно же, "Карабах шикестеси" - один из ритмических азербайджанских мугамов. "Карабах шикестеси" - гимн надежды и символ того, что на Карабахской земле люди будут вновь жить в мире и дружбе. Спустя много лет мы возвращаемся, чтобы снова жить на этой цветущей земле, восстанавливать разрушенные вандалами памятники великих музыкантов и поэтов, исполнителей мугама и художников, строить новые дома вместо разрушенных оккупантами, разводить быстрых Карабахских скакунов…Пусть Всевышний хранит Азербайджан, наших воинов, наш народ, нашу свободную землю, омытую священной кровью шехидов!", - добавила Мелекханым Эйюбова.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)