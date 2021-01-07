Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева уделяют большое внимание развитию мугамного искусства – народный артист Мурад Гусейнов

БАКУ /Trend Life/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева уделяют большое внимание развитию мугамного искусства, сказал в интервью Trend Life директор Международного центра мугама, лауреат международных конкурсов, профессор Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, народный артист Мурад Гусейнов.

"Объявление Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым города Шуша культурной столицей страны, открытие нескольких центров мугама в Баку и Сумгайыте, в Агдамском, Физулинском, Агджабединском, Горадизском районах и создание центров мугама, которые будут открыты на освобожденных от оккупации землях, являются очень значимыми событиями для дальнейшей пропаганды древнего азербайджанского искусства - мугама. Шуша, всегда славившаяся своей богатой культурной жизнью, является колыбелью национальной поэзии и музыки, где родился древнейший и самобытный мугам, который прославили такие мастера Шушинской школы, как Хан Шушинский, Зюльфи Адыгёзалов, Кечачи Мухаммед, Абульфат Алиев, Хаджи Хусю, Мир Мохсун Нэвваб, Садыхджан, Мешеди Мамед Фарзалиев, Бюльбюльджан, Джаббар Гарйагдыоглы, Сеид Шушинский, Мешеди Джамиль Амиров, Гурбан Пиримов, Меджид Бехбутов, Харрат Гулу и другие. Характерно, что первая школа, преподающая мугам, была открыта в XIX веке именно в Шуше", - отметил Мурад Гусейнов.

Здесь родились и выросли: Узеир Гаджибейли - основатель профессиональной музыки Азербайджана; выдающийся композитор Солтан Гаджибейли; автор первого азербайджанского балета - Афрасияб Бадалбейли; создатель первого детского балета - Ашраф Аббасов; дирижёр-виртуоз Ниязи и другие.

"И восстановление "Дней поэзии Вагифа", фестиваля "Хары бюльбюль", проведение конкурсов и фестивалей мугама в Шуше -станут значимыми событиями в культурной жизни страны и международной общественности, так как в наш древний город будут приезжать гости со всего света. В Шуше вновь откроются музыкальные школы, в которых будет воспитываться талантливая молодежь. И я безмерно благодарен Верховному главнокомандующему, Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за освобождение наших земель от армянских оккупантов. Каждая пядь азербайджанской земли для нас священна, но Шуша особо дорога нашему сердцу, ведь она – душа и сердце каждого азербайджанца", - сказал Мурад Гусейнов.

Отметим, что в Шуше родился прапрадед Мурада Гусейнова, известный историк Мирза Адигезал бек, написавший в 1828 году знаменитый трактат "Карабах-наме". А его супруга является внучкой легендарного исполнителя мугама Хана Шушинского.

По словам директора Международного центра мугама, Азербайджан обладает богатым музыкальным искусством, а мугам – наше национальное достояние. В стране постоянно проводятся конкурсы мугама, международные мугамные фестивали. Азербайджанский мугам, тар, кяманча, ашугское искусство известны во всем мире и включены в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

"Особо хотелось бы отметить роль Первого вице-президента Азербайджана, Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой в мировом признании древнего музыкального жанра, которая внесла исторический вклад в фундаментальную работу по пропаганде и развитию мугама, направленное на сохранение этого бесценного образца искусства и общечеловеческой культуры. Именно по инициативе Первой леди Мехрибан Алиевой и согласно указу Президента Ильхама Алиева в 2008 году был открыт единственный в мире Международный центр мугама, где на протяжении этих лет реализовано множество значимых международных проектов в сфере пропаганды и развития мугама, национальной и классической музыки, с участием мастеров со всего мира проводятся научные и теоретические мероприятия, творческие вечера известных деятелей музыкальной культуры, личностей, внесших свой бесценный вклад в мировую сокровищницу искусства. И это проводилось не только в Баку, но и в регионах страны. Несмотря на пандемию, мы активно продолжаем свою деятельность онлайн, представляем музыкальные и научно-исследовательские проекты и конференции, мастер-классы, круглые столы. В данное время снимается фильм о Бюльбюльджане (Абдул-Баги Али оглы Зулалов), уроженце города Шуша, легендарном исполнителе мугама, а также документальный цикл о выдающихся мастерах национального искусства, чья жизнь воплощена в творческом наследии. Азербайджан будет процветать и показывать всему миру свою древнюю историю, культуру, традиции, толерантность, мультикультурализм, а Международный центр мугама будет вносить свою посильную лепту в этот процесс", - добавил Мурад Гусейнов.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)