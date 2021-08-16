Убийца, злодей, ревнивец… Почему народный артист Авез Абдуллаев отрицательный герой – Интервью (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Авез Абдуллаев – народный артист Азербайджана, солист национальной оперы Мангейма (Германия). Он выступает в лучших залах Европы, его талантом восхищаются и поклонники оперного искусства, и профессиональные музыканты.

У оперного певца интересная судьба: вначале он с отличием окончил Национальную академию авиации Азербайджана по специальности инженера-механика по техническому обслуживанию летательных аппаратов и авиационных двигателей, затем – одно время работал поваром, а на оперную сцену пришел лишь в 28 летнем возрасте...

В беседе с Trend Life Абдуллаев рассказал о том, как инженерия помогает ему в оперном искусстве, как пандемия отразилась на творчестве артистов, желании чаще приезжать в Азербайджан и выступать здесь.

– Авез муаллим, как часто удается приезжать в родной Азербайджан?

– В последние годы получалось нечасто. В допандемийный период – только летом, в общей сложности на две-три недели. Мой нынешний визит связан с участием в Габалинском фестивале. Меня пригласила Сабина Асадова (прим. авт. – исполнительный директор фестиваля, заслуженная артистка Азербайджана), и я в свою очередь с большим удовольствием согласился.

Безусловно, приезжать в Азербайджан хотелось бы чаще. Ранее мне поступали приглашения выступить на Родине, но они совпадали с моими контрактами за рубежом. Очень скучаю по нашему театру (прим. – Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета), по бакинскому зрителю, по городу. Я с удовольствием приезжал бы сюда намного чаще.

– Если мы уже заговорили о Габалинском фестивале, поделитесь впечатлениями о нем, вы ведь не впервые участвуете в этом проекте?

– Фестиваль в этом году стал глотком воздуха для многих, не только для меня. Очень длительная пауза без выступлений нехорошо сказывается на артистах. Нам постоянно необходимо держать себя в форме. Еще повезло тем, кто не болел, а лично я переболел коронавирусом, и переболел тяжело...

На фестивале в Габале ощущалась прекрасная атмосфера, уровень проведения мероприятия очень высокий, зрители были счастливы вновь увидеть артистов на сцене. Я даже знаю тех, кто отправился в Габалу из Баку, чтобы насладиться прекрасной музыкой. Фестиваль был нужен всем – зрителям, артистам, музыкантам. Но, к сожалению, мы пока все еще зависим от сложившихся условий в связи с пандемией. Надеюсь, что это странное время быстро закончится и все вернется на круги своя…

– Вы сказали, что заразились коронавирусом. В период болезни переживали за голос?

– У меня была пневмония, поражение легких на 20-25 процентов, был кашель. Я сбросил в весе 16 килограммов, а это немало... Все это сказывалось на голосе, порой даже говорить было сложно. Признаюсь, переживал. Лично знаю певцов, у которых после болезни были очень серьезные проблемы с диафрагмой. А диафрагма – наша опора, это как фундамент для дома. И мне приходилось заново приспосабливаться, было нелегко, но могло все сложиться еще хуже…

– Авез муаллим, расскажите о вашей работе в Германии. Почему приняли решение работать и развиваться за рубежом?

– Так получилось, что перед этим я ездил туда, и после очередного выступления поступило приглашение. Вначале выступал на сцене Боннского оперного театра, а сейчас я солист Национального театра Мангейма. Мне хотелось увеличить свой репертуар, работать с новыми дирижерами, режиссерами, чтобы развиваться, хотелось идти дальше. Сейчас есть, чем поделиться. Имея опыт, я с удовольствием приезжал бы чаще в Азербайджан и участвовал бы в постановках в родном театре. Именно в театре в Баку я делал первые шаги на сцене, набирался опыта. Сейчас наш театр закрыт на ремонт, но надеюсь, что как только он закончится, начнется плодотворная деятельность.

– Переезд в другую страну дался вам легко?

– Естественно, новые люди, другой язык, менталитет – не всегда легко привыкаешь. Но в тот период работы было настолько много, что она полностью поглощала. Была очень сильная занятость. Так что просто не было времени даже думать о социальных, бытовых вопросах…

– А в коллективе театра Мангейма приезжающих из за границы принимают хорошо?

– Абсолютно нормально, у нас в театре международный состав. Ведущие солисты Национального театра Мангейма – это певцы из Грузии, Польши, Кореи, Боливии, США.

– На концертах и мероприятиях, проводимых в Европе, вы исполняете сочинения азербайджанских композиторов?

– Мне повезло, и я счастлив, что исполнил в Амстердаме (Нидерланды) ораторию "Насими" композитора, народной артистки Азербайджана Фирангиз Ализаде. Это была мировая премьера, и прошла она в одном из лучших залов – дворце Amsterdam Royal Concertgebouw. Счастлив, что Фирангиз Ализаде предложила мне исполнить произведение, и мы выпустили диск.

Также на своем сольном концерте в Германии я исполнил арии из опер "Кёроглы" Узеира Гаджибейли, "Шах Исмаил" Муслима Магомаева. Публика их приняла с большим интересом и удовольствием.

– Говорят, опера – искусство для избранных. Вы согласны с этим высказыванием? И кто они, "избранные"?.

– Избранные… Раньше люди росли на этой музыке. У всех дома были пластинки, обязательно слушали классику. А сейчас, к сожалению, шоу-бизнес занял все ниши. И мне кажется избранные – это те, кто вырос на этой музыке, кто сейчас дома ее пропагандирует, воспитывает в детях, внуках любовь к ней, прививает вкус, чтобы они посещали театры, слушали классику. Меня радует, когда я вижу в зале молодых людей, но зачастую контингент 60+. Это те, кого может и называют избранными, но они просто выросли на этой музыке.

Очень бы хотелось, чтобы была пропаганда в СМИ, на телевидении. Эта музыка развивает, даже если ты не знаешь языка, имени композитора, но внутри все равно что-то затрагивает. Любовь к этому искусству необходимо прививать.

Мне очень нравится тенденция, которая существует в Европе – раз в год они устраивают во многих театрах Дни открытых дверей. В этот день театр полон детьми и из музыкальных, и из обычных общеобразовательных школ. Все двери в театре открыты, все цеха – гримерный, костюмерный…. Это не просто экскурсия, детям предлагают поучаствовать в творческом процессе, они сами гримируются, участвуют в распевках, наблюдают за работой режиссера, репетицией оркестра. Все это прекрасно и дает возможность притронуться к искусству. Надеюсь, у нас тоже будут проводить такие мероприятия, так как они просто необходимы.

– В одном из интервью вы отметили, что большинство исполняемых вами партий – это злодеи. Как думаете, почему у режиссеров вы ассоциируетесь именно с отрицательным персонажем?

– Я бы не сказал, что режиссеры видят меня таким, так получается, что в основном во всех операх, особенно драматических, по тембру голоса баритону чаще выпадает жребий играть отрицательного персонажа. Вот и у меня из всех моих ролей положительные только Фигаро, которого, кстати, давно не пою, и художник Марсель в опере "Богема" Джакомо Пуччини. А все остальные, да, отрицательные персонажи – или убийца, или злодей, или ревнивец…

– Пение для вас – это удовольствие, работа или работа в удовольствие?

– Это любимое занятие, которому можно посвящать и день, и ночь. С каждой ролью все интереснее и интереснее, как лабиринт для познания самого себя.

– Размышляете ли о том, как бы сложилась ваша судьба, если бы остались инженером-механиком или шеф-поваром?

– Благодарен, что моя судьба сложилась именно так. В тот момент, когда люди занимались музыкой, я познавал высшую математику, физику, инженерию. И признаюсь, до сих пор даже на сцене у меня подход инженерный, и он мне очень помогает.

– В чем выражается этот подход?

– Не утверждаю, что это единственно верный метод, но он для моего мышления очень подходящий и помогает выстраивать чисто математически свою роль. Это можно сравнить со строительством здания – ты знаешь, где необходимо усилить, на чем должен держаться фундамент. На репетициях я все просчитываю, даже порой кругами хожу вокруг режиссера, выстраиваю роль для самого себя. Внутри себя я должен построить все то, о чем режиссер говорит на репетиции, скажем, так выстраивают картину в 3D.

– С инженерией все ясно, а кулинария осталась в вашей жизни?

– Конечно, особенно во время пандемии. У меня коллеги по театру – ребята с хорошим аппетитом, которые любят поесть, так же как и я (улыбается). Я их приглашал, вначале готовил азиатские блюда, а потом сказал: "Хватит, буду вас баловать азербайджанской кухней". И после того, как они попробовали наши блюда, попросили, чтобы впредь я готовил только азербайджанские национальные блюда. И еще, теперь все они хотят приехать в Азербайджан.

(Автор: Джани Бабаева Редактор: Надир Насиров)