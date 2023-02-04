Предсказание для Тариэля Гасымова: Мне осталось жить всего два года… (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Легендарный азербайджанский актер театра и кино, народный артист Тариэль Гасымов в интервью Trend Life рассказал о ряде интересных событий из жизни. Сыгравший более ста ролей театре и кино, Тариэль Гасымов еще в советские годы больше всех из азербайджанских актеров снимался на зарубежных киностудиях. В беседе он даже рассказал истории о предсказании, согласно которому ему "осталось жить два года"… Сегодня актеру исполнилось 84 года!

Тариэль Гасымов родился 4 февраля 1939 года в селе Гочаасгер Агстафинского района. В семье воспитывались пять братьев и две сестры. Однажды в село привезли кинокартину "Овод" с Олегом Стриженовым в главной роли и она так запала в душу 16-летнего юноши, что он решил стать актером. В школе он создал свой театральный кружок и вскоре учащиеся представили спектакль "Вагиф" по пьесе известного поэта Самеда Вургуна, в которой он сыграл главную роль - Моллу Панаха Вагифа, видного поэта и государственного деятеля XVIII века, визиря Карабахского ханства. Этот спектакль был также показан в ряде школ Агстафинского района. Кстати, спустя годы актер все же сыграл роль Артура в "Оводе" на сцене ТЮЗа.

Однако в те годы его отец, Искендер Гасымов - председатель колхоза, был категорически против увлечения сына, и после школы 17-летний Тариэль поступил в Институт физической культуры в Баку, благо серьёзно занимался такими видами спорта, как борьба и футбол, ему прочили хорошую спортивную карьеру. Но любовь к творчеству взяла верх, он записался в драмкружок известного актера и режиссера Лютфи Мамедбекова, и даже сыграл небольшую роль на сцене ТЮЗа. Осознав свое предназначение, после второго курса он забрал документы из вуза, в котором учился, и поступил в Государственный театральный институт на факультет кино и драматического искусства, на курс видного актера и режиссера Рзы Тахмасиба. Отец был в ярости…

"В футболе я всегда был вратарем и однажды попал в поле зрения тренера "Нефтчи" Алека Мамедова. Меня к себе вызвал директор Рахиб Гусейнов и спросил мое мнение. Я ответил, что готов принять предложение играть за "Нефтчи", ведь это было здорово, выступать за самый известный коллектив республики. Но для этого надо было забирать документы из института. Тогда директор очень рассердился и прогнал меня из своего кабинета, а после позвал и сказал: "Предположим, ты станешь хорошим вратарем, а что будешь делать через пять-десять лет? Но если останешься здесь и продолжишь обучение, можешь стать большим актером. Поэтому я не отпускаю тебя в "Нефтчи", иди и продолжай учебу!". После некоторых раздумий я все же принял решение продолжить учебу. Но… Однажды наше фото однокурсников была напечатано в газете "Ədəbiyyat və İncəsənət" (Литература и Искусство). В нашем селе все были рады этому, но только не отец. Он отправил мою мать в Баку, чтобы отговорить меня от выбранного пути и даже поставил ультиматум - "Если Тариэль хочет стать актером, то больше его сыном не считаю!". Я ответил, что все равно стану актером. После этого отец более десяти лет со мной не разговаривал…" - вспоминает Тариэль Гасымов.

А через год он был принят в труппу Государственного драматического театра. После окончания вуза в различные годы работал в ТЮЗе, в государственных драматических театрах Гянджи, Нахчывана, Иревана, Газаха (здесь был также художественным руководителем и директором). Также работал художественным руководителем Азербайджанского государственного драматического театра в Дагестане. В качестве второго режиссера принимал участие в съемках картин киностудии "Азербайджанфильм". Дебютировал в национальном кино в 25 лет, сыграв в картине "Сквозь горный массив" (1964), а впоследствии снявшись в около пятидесяти отечественных фильмах.

И за тот период, пока Тариэль Гасымов поднимался на вершину актерской славы, менялось и отношение отца - он уже гордился своим сыном и с удовольствием смотрел все его фильмы.

"Первый фильм с моим участием - "Лифтерша" (Liftçi qız), снятого Руфатом Шабановым по мотивам повести Гасана Сеидбейли "Служебный лифт", отец увидел, когда мне был уже 31 год. Это было моей первой большой ролью, и фильм до сих пор любят. А тогда, когда фильм привезли в сельский кинотеатр, все односельчане пошли смотреть, кроме отца. После фильма многие односельчане подходили к нему и поздравляли с такой ролью сына. И тогда он попросил киномеханика устроить показ фильма прямо у него дома! Председатель колхоза, Герой труда – и киномеханик согласился. А после просмотра отец, наконец, признал, что у сына есть талант. Более того, через мать передал, что хочет встретиться со мной, но я отказался. В свое время отец не только был против того, чтобы я стал актером, но даже, когда я учился в институте, не посылал денег. Мне было очень трудно, и я даже четыре года жил в доме моего друга, актера и режиссера Шахмара Алекперова. Кстати, когда в 25 лет женился, даже свою супругу привел в этот дом. В те годы меня также очень поддержал еще один мой друг, актер и режиссер Гасан Аблуч. Нас называли "тремя мушкетерами". Так вот, я был очень обижен на отца! И когда с театром мы были на гастролях в Газахе, где я играл Джалала в спектакле "Семеро сыновей моих", он специально приехал и был настолько впечатлен моей игрой, что после пришел за кулисы, крепко обнял и поцеловал меня. Это был очень волнительный момент…" - вспоминает актер.

Более 60 лет на сцене и в кино, десятки главных ролей, образы в популярных фильмах – "Лифтерша", "Насими", "День рождения", "Деде Горгуд", "Смысл жизни", "Мститель из Гянджабасара, или Гатыр Мамед", "Газалхан", "Последний перевал", "Бабек", "Парни нашей улицы", "Следствие" и т.д., любовь миллионов зрителей...

С 1969 по 1983 годы актер снялся также в более десяти фильмах различных кинокомпаний, среди которых "Мосфильм" ("Ночь над Чили"), DEFA (Германия, "Сообщает Соня…"), "Туркменфильм" ("Цвет золота"), "Таджикфильм" ("Рустам и Сухраб"), "Узбекфильм" ("Огненные дороги", "Прощай, зелень лета…", "Смысл жизни", "Хозяин", "Ширали и Айберчин") и т.д. Одной из самых ярких ролей стал образ Махмудали в известном 17-серийном советском сериале режиссера Шухрата Аббасова "Огненные дороги", который снимался с 1977 по 1984 годы, и повествовал о жизни и трагической судьбе знаменитого узбекского поэта, драматурга, композитора, революционера и общественного деятеля Хамзы Ниязи.

"Режиссеру сериала, а впоследствии и директору киностудии "Узбекфильм", народному артисту СССР Шухрату Аббасову настолько понравилось то, как я играю, что он предложил мне остаться в Узбекистане и сниматься в качестве штатного актера. Я сыграл в различных фильмах, но потом вернулся на родину, так как считаю себя больше театральным актером. Узбекские кинематографисты и сейчас меня не забывают, приглашают сниматься. В частности, несколько месяцев назад снялся в документальном фильме "Вечная дружба и братство" известного режиссера Эльдара Мамедова, азербайджанца по происхождению, который является автором 200 документальных фильмов и 30 художественных картин. Этот фильм был представлен на открытии Дней кино Узбекистана в Баку", - рассказывает народный артист.

Но самое интересное связано с предсказанием…

"В начале 80-х я продолжал сниматься в сериале "Огненные дороги" и был приглашен на съемки двухсерийного фильма немецких кинематографистов "Сообщает Соня…" по одноимённой автобиографической книге советской разведчицы Рут Вернер. Наша художница по костюмам Лида из сериала "Огненные дороги" умела гадать. Однажды она мне нагадала, что я стану очень известным человеком (в те годы моя творческая карьера только начинала развиваться) и проживу до 86 лет. Более того, то же самое мне сказала исполнительница главной роли в фильме "Сообщает Соня…", венгерская актриса Джорджиана Таржан, которая обладала экстрасенсорными способностями. Кстати, после роли в этом фильме режиссер Бернхард Штефан предложил мне остаться в ГДР и продолжить здесь свою карьеру, как это сделал Гойко Митич из Югославии. Но я опять отказался, так как не мог жить без Азербайджана. Прошло много лет, и в 66 лет известным хирургом Рашадом Махмудовым мне была сделана тяжелая операция на сердце. И на мой вопрос "Сколько я проживу?" он ответил, что еще 20 лет. А это как раз оказалось 86 лет. Сейчас мне 84 года и выходит, что мне осталось жить всего два года. Так что пусть меня чаще снимают, чтобы остаться в памяти", - смеясь, сказал Тариэль Гасымов.

От имени АМИ Trend поздравляем Тариэля Гасымова с днем рождения и желаем, чтобы актер еще много лет радовал нас своими ролями!