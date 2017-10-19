Красавица Рахида Бахышова страдает от одиночества: "Пусть не говорят" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Киноцентре "Низами" прошла презентация талантливой исполнительницы Рахиды Бахышовой “Deməsinlər” (Пусть не говорят), сообщает Trend Life. Клип снят режиссером Натигом Новрузовым, оператор – Савалан Гамидли, монтаж – Мехраб Гараев. Автор слов и музыки – Зульфи Бадалов.

Ведущий мероприятия Шахин Джавадсой отметил, что после долгого перерыва Рахида возвращается на эстраду, последний клип певицы был снят еще в 2008 году.

В песне поется об одиночестве и неразделенной любви.

"Любовь всегда приводит к одиночеству. Одиночество всегда стремится к любви. Они неотделимы друг от друга. Вы можете иметь самый большой дом в мире и всё же, вы будете так же одиноки в нём, как вы были бы одиноки в маленькой квартире. Любовь - это дыхание, жизнь, идущая наружу; одиночество - это дыхание, жизнь, идущая внутрь. Взаимоотношения могут возникнуть только из изливающейся через край энергии и только любящие могут чувствовать её", - отметила Рахида Бахышова.

В мероприятии приняли участие представили шоу-бомонда, среди которых были Васиф Магеррамли, Эмиль Бадалов, Хураман Шушалы, Самира Аллахверди, Ниям Салами, Эльнар Халилов, Фатима Фаталиева и другие, которые поздравили творческий коллектив с работой и пожелали Рахиде успехов на эстрадной сцене.

(Автор: Вугар Иманов)