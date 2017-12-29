Роза Зяргярли выступила с концертом "С любовью из Азербайджана" в Актау (ФОТО)

29 декабря 2017 14:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная азербайджанская певица Роза Зяргярли выступила с сольным концертом "С любовью из Азербайджана" в Культурно – досуговом комплексе имени Абая в городе Актау (Казахстан), сообщила Trend Life исполнительница.

Концерт, организованный губернатором Актау и генеральным консульством Азербайджана в Казахстане, был приурочен 25-летию установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Казахстаном. На концерте присутствовали руководители областной администрации и представители общественности города, был представлен видеоролик об отношениях между двумя странами. Глава генерального консульства Азербайджана в Актау Эльхан Зейналов выразил признательность гостям вечера за проведение концертной программы, поздравил с Новым годом и Днем солидарности азербайджанцев всего мира, который отмечается 31 декабря.

На вечере прозвучали популярные песни из репертуара певицы, а также композиции известных азербайджанских композиторов. В этот вечер в сопровождении ансамбля "Bakı instrumental" также выступили молодые исполнители Яшар Юсуб, Ниджад Рагимов и Рамиль Джафаров. Ведущим вечера был Шахрияр Абилов.

"Вечер дал казахской публике прекрасную возможность проникнуться богатой, неповторимой азербайджанской музыкальной культурой",- сказала Роза Зяргярли, отметив, что планирует выступить с концерт и в других города Казахстана.

(Автор: Вугар Иманов)

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