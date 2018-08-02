В Баку ощущаешь себя на своем месте – российская актриса Анастасия Задорожная

2 августа 2018 09:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - С Баку у российской актрисы, певицы и телеведущей Анастасии Задорожной отношения особые - она праздновала здесь свой день рождения, наблюдала за соревнованиями Гран-при Азербайджана "Формулы 1", приезжала с гастролями, выступала на Международном музыкальном фестивале "ЖАРА-2017", сообщает Trend Life.

Задорожная приняла участие в фестивале и в этом году, чем очень порадовала многочисленных бакинских поклонников.

"Баку - город ветров, а мне кажется - это моя стихия. Если останавливаюсь в каком-нибудь отеле, где можно увидеть панораму города сверху, от этого заряжаюсь и творчески насыщаюсь. Баку - это мой город, поэтому я здесь часто бываю. Много путешествовала, и совершено четко могу сказать, что Баку - один из самых любимых моих городов. Это тот случай, когда ты едешь и уже точно знаешь, что получишь огромное удовольствие от визита, город, в котором ощущаешь себя на своем месте", - сказала Trend Life актриса.

Третий фестиваль "ЖАРА" прошел 26-29 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. В нем приняли участие популярные эстрадные звезды из Азербайджана, России, Украины, Италии, США, Казахстана, Молдовы и других стран. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист РФ Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева)

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