EMIN и идеальное музыкальное созвездие: концерт в Монако

24 апреля 2019 11:59 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Певец и композитор, народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), народная артистка России Валерия, народная артистка Украины Ани Лорак и заслуженный артист России Валерий Меладзе выступят с эксклюзивным живым концертом в Монако, сообщает Trend Life со ссылкой на сайт мероприятия.

8 мая четыре самых популярных и статусных артиста российской музыкальной индустрии исполнят свои культовые и новые хиты, а также предложат зрителям новые интересные дуэты.

"Зрителей ждет специальная программа "Россия любит Монако" в прекрасном концертном комплексе Sporting Monte-Carlo. Четыре артиста - четыре страны: Грузия, Украина, Азербайджан и Россия. Идеальное межкультурное музыкальное созвездие", - отмечается на сайте мероприятия.

(Автор: Джани Бабаева)

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