Филипп Киркоров: Азербайджанская земля настолько гостеприимна... (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Баку – это город друзей, прекрасная столица с очень гостеприимными и дружелюбными людьми, где есть море и, конечно же, фестиваль "ЖАРА", сказал сегодня в интервью в Международном аэропорту Гейдар Алиев народный артист России Филипп Киркоров, сообщает Trend Life. Король российской эстрады прибыл в Баку вместе со своими детьми – дочь Алла-Виктория и сын Мартин-Кристин.

"Фестиваль "ЖАРА" объединяет артистов и зрителей, а гостеприимный Эмин готов принять всех нас артистов, очень большую группу из разных стран мира. И слава Богу, что есть такие люди как Эмин, который в такое непростое экономическое время проводит столь грандиозный фестиваль с участием топовых артистов из ближнего и дальнего зарубежья. Я уверен, что через несколько лет этот фестиваль превратится в один из самых лучших в мире", - сказал Филипп Киркоров.

Народный артист России отметил, что рад вновь посетить этот сказочный город, один из лучших в мире.

"Азербайджанская земля настолько гостеприимна, что здесь всегда ждешь встречи со зрителями и друзьями, все проходит в атмосфере любви и дружбы. На этот раз решил приехать с детьми, чтобы показать им достопримечательности города, среди которых Старый город (ред. Ичери Шехер), хочу показать место, где снимался культовый советский фильм "Бриллиантовая рука", и Центр Гейдара Алиева. Также искупаемся с детьми в море. Им интересно увидеть фестиваль "ЖАРА" своими глазами", - сказал Филипп Киркоров.

Певец отметил, что на "ЖАРЕ" он представит дуэт с народной артисткой Азербайджана Айгюн Кязимовой композицию "Calma", которая посвящена любви.

Международный музыкальный фестиваль "ЖАРА-2019" станет четвертым по счету и пройдет 25, 26, 27 и 28 июля на красивейшем курорте столицы Азербайджана Sea Breeze. Фестиваль откроется 25 июля гала-концертом, на котором известные артисты исполнят свои хиты, 26 июля – выступят звезды 90-х, 27 июля - звезды 2000-х, 28 июля – наиболее популярные молодые артисты. Организаторы – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор - Вугар Иманов. Фото - Кямран Багиров)

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