Турецкие звезды в восторге от Севды Алекперзаде – как прошли прослушивания на "O Ses Türkiye" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - На турецком телеканале TV8 продолжаются "слепые" прослушивания вокального шоу «O Ses Türkiye» (аналог международного вокального шоу The Voice), сообщает Trend Life. Наставники проекта - Хадисе, Мурат Боз, Седа Сайан и Беязит Озтюрк.

На очередных "слепых" прослушиваниях нового сезона проекта, одна из его участниц - Айшенур Гюль, исполнила азербайджанскую песню "Elə demə, zalım yar". Выступление вокалистки было настолько потрясающим, что на ее голос повернулись все четыре наставника.

По просьбе наставников Айшенур Гюль еще раз исполнила композицию. Затем она рассказала, что "Elə demə, zalım yar" – это азербайджанская народная песня, и ее вдохновило, как в этно-джазовой манере композицию исполняет заслуженная артистка Азербайджана Севда Алекперзаде.

В свою очередь Мурат Боз добавил, что восхищен творчеством азербайджанской певицы Севды Алекперзаде: "У Севды Алекперзаде очень сильный голос - это талант мирового уровня".

Певец подчеркнул, что очарован тем, как Алекперзаде исполняет композицию "Alagöz". "Своим голосом она придает песне невероятное звучание", - отметил Боз.

Седа Сайан также подчеркнула, что Севда Алекперзаде обладает мощными вокальными данными.

Отметим, что Айшенур Гюль продолжит свое участие в проекте в команде Седы Сайан.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев)

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