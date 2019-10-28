Турецкие звезды в восторге от Севды Алекперзаде – как прошли прослушивания на "O Ses Türkiye" (ВИДЕО, ФОТО)

28 октября 2019 13:24 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend Life/ - На турецком телеканале TV8 продолжаются "слепые" прослушивания вокального шоу «O Ses Türkiye» (аналог международного вокального шоу The Voice), сообщает Trend Life. Наставники проекта - Хадисе, Мурат Боз, Седа Сайан и Беязит Озтюрк.

На очередных "слепых" прослушиваниях нового сезона проекта, одна из его участниц - Айшенур Гюль, исполнила азербайджанскую песню "Elə demə, zalım yar". Выступление вокалистки было настолько потрясающим, что на ее голос повернулись все четыре наставника.

По просьбе наставников Айшенур Гюль еще раз исполнила композицию. Затем она рассказала, что "Elə demə, zalım yar" – это азербайджанская народная песня, и ее вдохновило, как в этно-джазовой манере композицию исполняет заслуженная артистка Азербайджана Севда Алекперзаде.

В свою очередь Мурат Боз добавил, что восхищен творчеством азербайджанской певицы Севды Алекперзаде: "У Севды Алекперзаде очень сильный голос - это талант мирового уровня".

Певец подчеркнул, что очарован тем, как Алекперзаде исполняет композицию "Alagöz". "Своим голосом она придает песне невероятное звучание", - отметил Боз.

Седа Сайан также подчеркнула, что Севда Алекперзаде обладает мощными вокальными данными.

Отметим, что Айшенур Гюль продолжит свое участие в проекте в команде Седы Сайан.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Юсиф Агаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Турецкие звезды в восторге от Севды Алекперзаде – как прошли прослушивания на "O Ses Türkiye" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Турецкие звезды в восторге от Севды Алекперзаде – как прошли прослушивания на "O Ses Türkiye" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Турецкие звезды в восторге от Севды Алекперзаде – как прошли прослушивания на "O Ses Türkiye" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Турецкие звезды в восторге от Севды Алекперзаде – как прошли прослушивания на "O Ses Türkiye" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Турецкие звезды в восторге от Севды Алекперзаде – как прошли прослушивания на "O Ses Türkiye" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Турецкие звезды в восторге от Севды Алекперзаде – как прошли прослушивания на "O Ses Türkiye" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Турецкие звезды в восторге от Севды Алекперзаде – как прошли прослушивания на "O Ses Türkiye" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Турецкие звезды в восторге от Севды Алекперзаде – как прошли прослушивания на "O Ses Türkiye" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Турецкие звезды в восторге от Севды Алекперзаде – как прошли прослушивания на "O Ses Türkiye" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Турецкие звезды в восторге от Севды Алекперзаде – как прошли прослушивания на "O Ses Türkiye" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Турецкие звезды в восторге от Севды Алекперзаде – как прошли прослушивания на "O Ses Türkiye" (ВИДЕО, ФОТО)
  • Турецкие звезды в восторге от Севды Алекперзаде – как прошли прослушивания на "O Ses Türkiye" (ВИДЕО, ФОТО)
Новости по теме
Сами Юсуф представил в соцсети духовный мир древнего Азербайджана (ВИДЕО)
Культура 10 сентября 15:40
Семейная пара решила убить друг друга в Баку на глазах сотни людей (ВИДЕО, ФОТО)
Интересное 15 марта 16:08
Как убить друг друга? Турецкие звезды Мурат Боз и Седа Бакан покажут в Баку (ВИДЕО)
Интересное 6 марта 17:47
Азербайджанская исполнительница покорила Мурата Боза (ВИДЕО)
Звёздный мир 22 января 11:23
Как азербайджанские звезды провели новогодние праздники (ФОТО)
Звёздный мир 3 января 14:58
Мина Гусейн покорила жюри O Ses Türkiye (ВИДЕО)
Звёздный мир 5 ноября 2018 11:07
Лента новостей
Turkmenistan Airlines откроет рейсы в Малайзию
Бизнес 15:00
ЕБРР нацелен на поддержку частного бизнеса Туркменистана
Бизнес 15:00
В Баку приостановлено строительство многоэтажного здания
Общество 14:56
Международная компания получила дебит природного газа в Узбекистане
Энергетика 14:54
Авиакомпания Buta Airways перешла на зимнее расписание
Туризм 14:51
AZAL перешел на зимнее расписание полетов
Туризм 14:44
Рост инвестирования сельского хозяйства в Казахстане превысил 40%
Финансы 14:40
Глава МИД Болгарии сделала заявление по Карабаху
Нагорно-карабахский конфликт 14:40
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии Солодкового промышленного парка в Агдаше
Политика 14:40