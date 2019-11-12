Мать четверых детей провела 18 часов под прицелом камер в Астаре (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная азербайджанская исполнительница Эльнара Халилова представила в социальных сетях видеоклип на композицию "Məhəbbət başlar" ("Любовь начнется"), сообщает Trend Life. Автор музыки композиции "Məhəbbət başlar" - Мухтар Абсейнов, автор слов – Джавидан.

Съемки видеопроекта прошли в Астаре. Клип был снят за 18 часов, над проектом работала команда в составе 20 человек. Режиссер клипа – Наиль Наибоглу, оператор - Руслан Агазаде. В видеоклипе показаны чарующие кадры осенних пейзажей, завораживающая природа.

Напомним, что певица Эльнара Халилова в 2006 году вышла замуж за телеведущего Ровшана Джахангирова. У супругов подрастают четверо детей – одна девочка и три мальчика.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.