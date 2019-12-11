Не переживайте! – участник дуэта HammAli & Navai успокоил поклонников

БАКУ /Trend Life/ - Российские рэперы азербайджанского происхождения, участники дуэта HammAli & Navai (Александр Алиев и Наваи Бакиров) успокоили своих поклонников, после сообщении об обстреле автомобиля, в котором они находились, сообщает Trend Life.

"Следующая песня будет про улицы и перестрелки. На самом деле все хорошо! Не переживайте!",- написал на своей официальной странице в Instagram Наваи Бакиров.

Напомним, что участки дуэта Hammali & Navai 8 декабря после сорванного концерта в Липецке возвращались в Москву на автомобиле марки "Мерседес", машину стала преследовать "Лада Приора", которая в последствие "подрезала" "Мерседес" и препятствовала его движению. Рэперы рассказали, что по их машине велась стрельба, вероятнее всего из травматического оружия.

8 декабря дуэт "Hammali & Navai" выступал в липецком культурно-развлекательном центре "Мегаполис", концерт был сорван анонимным сообщением о заложенном в центре взрывном устройстве. Из "Мегаполиса" эвакуировали около 600 человек, продолжения концерта, несмотря на то, что бомбу не нашли, не последовало.

HammAli & Navai - творческий тандем, ставший настоящим открытием 2018 года в России и на ее официальных интернет-площадках, благодаря сочетанию танцевальной музыки и пронзительной рэп-лирики. Выпустив несколько хитов подряд: "Пустите меня на танцпол", "Ноты", "Хочешь, я к тебе приеду", "Цветок" и альбом "JANAVI", ребята стремительно взлетают на вершины музыкальных чартов и завоёвывают любовь аудитории.

(Автор: Джани Бабаева)

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