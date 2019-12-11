Не переживайте! – участник дуэта HammAli & Navai успокоил поклонников

11 декабря 2019 12:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Российские рэперы азербайджанского происхождения, участники дуэта HammAli & Navai (Александр Алиев и Наваи Бакиров) успокоили своих поклонников, после сообщении об обстреле автомобиля, в котором они находились, сообщает Trend Life.

"Следующая песня будет про улицы и перестрелки. На самом деле все хорошо! Не переживайте!",- написал на своей официальной странице в Instagram Наваи Бакиров.

Напомним, что участки дуэта Hammali & Navai 8 декабря после сорванного концерта в Липецке возвращались в Москву на автомобиле марки "Мерседес", машину стала преследовать "Лада Приора", которая в последствие "подрезала" "Мерседес" и препятствовала его движению. Рэперы рассказали, что по их машине велась стрельба, вероятнее всего из травматического оружия.

8 декабря дуэт "Hammali & Navai" выступал в липецком культурно-развлекательном центре "Мегаполис", концерт был сорван анонимным сообщением о заложенном в центре взрывном устройстве. Из "Мегаполиса" эвакуировали около 600 человек, продолжения концерта, несмотря на то, что бомбу не нашли, не последовало.

HammAli & Navai - творческий тандем, ставший настоящим открытием 2018 года в России и на ее официальных интернет-площадках, благодаря сочетанию танцевальной музыки и пронзительной рэп-лирики. Выпустив несколько хитов подряд: "Пустите меня на танцпол", "Ноты", "Хочешь, я к тебе приеду", "Цветок" и альбом "JANAVI", ребята стремительно взлетают на вершины музыкальных чартов и завоёвывают любовь аудитории.

(Автор: Джани Бабаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В честь короля инструментов в Баку прошел международный фестиваль (ФОТО)
Культура 10 декабря 18:00
Перевернуть привычное представление - Магия музыки в Баку
Культура 10 декабря 09:14
В России обстреляли автомобиль популярных рэперов HammAli & Navai
Звёздный мир 9 декабря 18:52
В Париже состоялся концерт "Шостакович – Гараев – Ализаде" (ФОТО)
Культура 27 ноября 18:57
Cantico per Corbetta - Италия в музыке Кямали Ализаде (ВИДЕО)
Культура 25 ноября 14:36
Азербайджанский певец удостоен в Турции престижной награды (ФОТО)
Культура 20 ноября 11:26
Лента новостей
Азербайджан и Корея подпишут новое соглашение о сотрудничестве в сфере статистики
Экономика 12:16
Грузия создает электронную платформу повышения прозрачности в бюджетно-налоговой сфере
Финансы 12:14
Ботанический сад Баку превратился в сказочный лес с Амазонками, Лешим и Баба-ягой (ВИДЕО, ФОТО)
Социум 12:13
В Азербайджане не запрещено использование трехкомпонентных шприцев
Общество 12:07
Узбекистан и ЕС готовятся подписать новое соглашение о сотрудничестве
Бизнес 11:59
В американской компании сотрудникам выплатили $10 млн в качестве подарка
США 11:52
Аэропорты Азербайджана обслужили свыше 5 миллионов пассажиров
Транспорт 11:50
В одном из районов Баку ограничена подача воды
Общество 11:48
Среднесуточная добыча нефти в Казахстане превысит 2 млн баррелей в 2020
Энергетика 11:44