Азербайджанский дуэт в ТОП-10 американской музыкальной службы Apple Music (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Ежегодно американская музыкальная служба Apple Music подводит итоги самых популярных музыкальных композиций года в мире.

Рэп-группа азербайджанского происхождения HammAli & Navai (Александр Алиев и Наваи Бакиров) завоевала пятую строчку и звание "платиновых парней" в России. "Пустите меня на танцпол", "Без тебя я не я" и "Ты позвонишь ночью" стали платиновыми в России. Хоть "Девочка война" и не приобрела заветный статус, но свое место в рейтинге Apple Music получила. А просмотр этого клипа на YouTube за шесть месяцев составил около 45 миллионов.

ТОП-10 самых популярных песен 2019 года в России: "Грустный дэнс" Artik & Asti (feat. Артем Качер), "Life" Zivert, "Bad Guy" Билли Айлиш, "Незабудка" Тимы Белорусских, "Девочка-война" HammAli & Navai, "Мокрые кроссы" Тимы Белорусских, "Old Town Road" Lil Nas X, "Витаминка" Тимы Белорусских, "NBA" от RSAC и "Плакала" Kazka.

Самым популярным альбомом в Apple Music стал "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" Билли Айлиш. Десятка самых популярных треков в мире за 2019 год выглядит так: "Old Town Road" Lil Nas X, "Sunflower" от Post Malone & Swae Lee, "Thank U, Next" и "7 Rings" Арианы Гранде, "Bad Guy" Билли Айлиш, "Wow" Post Malone, "Going Bad" Meek Mill при участии Дрейка, "Without Me" Холзи, "Drip Too Hard" Gunna & Lil Baby и "Sicko Mode" Трэвиса Скотта.

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.