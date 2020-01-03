Как азербайджанские звезды встретили Новый год (ФОТО)

3 января 2020 12:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Новый год – праздник, который всегда хочется отметить так, чтобы он запомнился надолго. Недаром говорят, что как Новый год встретишь, так его и проведешь.

Trend Life предлагает читателям посмотреть, как приход 2020 года встретили отечественные звезды.

Народный артист Азербайджана, солист Большого театра России Эльчин Азизов первый день Нового года провел с близкими друзьями – Азером Мамедзаде, Эмилем Аббасовым, Парвизом Мамедовым и другими легендарными КВН-щиками из команды "Парни из Баку". Получился большой семейный праздник, ведь "Парни из Баку" пришли на него вместе с супругами и детьми.

31 декабря заслуженный деятель искусств, дизайнер Фахрия Халафова праздновала не только приход Нового года, но и свой день рождения. Так что дизайнер отметила двойной праздник в кругу друзей и близких.

Народный артист Азербайджана, певец Мири Юсиф подготовил настоящий сюрприз для своих детей – пригласил домой Деда Мороза и Снегурочку. На лицах детей были восторг и радость, а что еще нужно, чтобы праздник подарил счастье.

Для многих артистов отмечать Новый год на сцене стало доброй традицией. Вот и азербайджанские участники "Евровидения" разных лет – Эльнур Гусейнов, Самир Джавадзаде, Эльдар Гасымов, Нигяр Джамал, Сабина Бабаева, Диана Гаджиева и Чингиз Мустафаев встретили 2020 год вместе и на сцене. Вечеринка звезд "Евровидения", никак иначе.

Для супружеской четы, актеров Азербайджанского государственного русского драматического театра имени Самеда Вургуна, народных артистов Сафы Мирзагасанова и Евгении Невмержицкой Новый год - самый любимый праздник. В праздничные дни их квартира превращается в музей Нового года, где можно найти самые красивые елочные игрушки и новогодние сувениры. А новогоднее меню и праздничная сервировка стола покорят самых искушенных гостей.

Новый год Оксана Расулова начала с изменений во внешности - актриса и танцовщица сменила прическу, отрезав челку. Наверное, Расулова следовала известному выражению: "Новый год - время преображений".

(Автор: Джани Бабаева)

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