Четыре аншлага EMINа, или Реакция зрителей Чикаго на "Синюю вечность" Муслима Магомаева (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - На днях завершился гастрольный тур народного артиста Азербайджана, певца и композитора Эмина Агаларова (EMIN) в США и Канаду, сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта.

Артист посетил с концертами Нью-Йорк, Чикаго и Лос-Анджелес (США), а также Торонто (Канада). Публика встретила музыканта не только полными залами, но и очень теплой атмосферой. В каждом городе зрители бурно реагировала на хиты артиста Got me Good, Boomerang, Still, "Я лучше всех живу", "Нежная", а также новые песни "Девочка моя" и Spare My Heart.



Первый концерт прошел в Торонто, где EMIN и его бенд побывали впервые. Далее в Нью-Йорке концерт проходил в легендарном зале Town Hall недалеко от Times Square, где когда-то состоялся дебют певицы Уитни Хьюстон (Whitney Houston). Тур продолжился в Чикаго, там самым запоминающимся моментом стала реакция зрителей на песню "Синяя вечность" Муслима Магомаева, которую с первых секунд публика встречала стоя, а после последней песни никак не хотела отпускать артиста со сцены. Последний концерт артиста прошел в Лос-Анджелесе, зрители не менее горячо встречали EMINа. Музыкант признался, что каждый зритель в каждом городе осуществил его самую заветную мечту - быть музыкантом и выступать перед полным залом.

Также в рамках тура EMIN успел пообщаться с американской прессой и дать интервью для телеканала City News Toronto и Daily Mail International.

В марте EMIN продолжает свои гастроли по городам России, а также даст концерты в Республике Беларусь, Узбекистане и Казахстане.

(Автор: Джани Бабаева)