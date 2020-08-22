Я никуда не уходил, чтобы возвращаться - "Две любви" Самира Багирова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Известный азербайджанский исполнитель Самир Багиров готовит музыкальный сюрприз для поклонников, сообщили Trend Life в пресс-службе певца.

К концу сентября запланирована презентация видеоклипа Самира Багирова на новую композицию "Две любви".

"Помимо данной композиции есть еще много нового музыкального материала, но раскрывать все свои планы не буду, не хочу заранее о них говорить. Признаюсь, не люблю эту фразу: "Самир Багиров возвращается…". Я ведь никуда не уходил, чтобы возвращаться. Да, меня не было определенное количество времени, но я творческий человек, это нормальное явление. Считаю, что артист не может, и не должен быть постоянно на виду. Если человек талантлив, то независимо от того какое количество времени его не видно, он всегда будет интересен и всегда будет воспринят обществом. Талантливым даже можно лениться...", - рассказал артист.

Самир Багиров подчеркивает, что настоящий артист несмотря ни на что всегда должен быть в прекрасной форме.

"Неопрятный и неэстетичный внешний вид – это неуважение к аудитории, поэтому артист должен быть всегда молод и красив", - добавил он.

В преддверии презентации клипа на песню "Две любви" исполнитель продемонстрировал в социальной сети фотопроект, где он предстает в новом образе. Над образом артиста работала известный азербайджанский стилист, визажист-имиджмейкер Руха.

(Автор: Джани Бабаева)