Романтический вечер Фаика Агаева при свечах с красивой незнакомкой (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Солист Азербайджанского государственного телевидения и радио, народный артист Фаик Агаев представил премьеру клипа "Səni Əvəz Eləmir" (Ничто не заменит тебя), ставшего римейком одноименного хита, сообщает Trend Life. Клип посвящен Международному женскому дню – 8 марта и стал подарком исполнителя прекрасной половине человечества.

У каждого из нас в определенное время душа начинает требовать красивых слов, нежности и любви, иными словами, тех самых чувств и эмоций, от которых сжимается сердце и захватывает дух. А любовь к девушке не заменит самых прекрасных чувств – таков лейтмотив новой работы. В роли таинственной незнакомки – Нигяр Гасанзаде. Любовь имеет разные формы и грани, но романтическая любовь - самая яркая и незабываемая из всех. Влюблённость врывается в жизнь молодого человека совершенно нежданно и полностью переворачивает её на 180 градусов. Трепетные чувства заставляют его ловить каждый её взгляд и слово, рисовать в голове грёзы о совместном счастье и радовать красивыми поступками.

Слова композиции принадлежат народному поэту Сабиру Рустамханлы, музыка Гюляр Гасановой, аранжировка - Nadeer NağdPul, mix & mastering – Гиви Усенашвили, режиссер – Ниджат Зейналлы.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)