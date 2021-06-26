Народный артист Азербайджана организовал в Москве концерт Игоря Николаева и Олега Газманова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Crocus City Hall в Москве продолжается ежегодный музыкальный фестиваль "ЖАРА", сообщает Trend Life. Из-за ограничений, введенных властями российской столицы в связи с пандемией коронавируса, фестиваль проходит без зрителей в формате телесъемки. Телевизионную версию "ЖАРЫ" зрители смогут посмотреть в эфире Первого канала России.

По традиции перед началом концертной программы звезды проходятся по красной ковровой дорожке.

На третий день фестиваля при участии популярных артистов прошел творческий вечер Игоря Николаева, а также творческий вечер Олега Газманова. Интересные дуэты, бесподобные сценические номера, зажигательные танцы и любимые песни – этот день фестиваля стал ярким и запоминающимся.

26 июня в рамках фестиваля состоится концертная программа "Григорий Лепс & Friends". В последний день "ЖАРЫ", 27 июня, пройдет концерт самых популярных молодых исполнителей.

Ежегодный музыкальный фестиваль "ЖАРА" впервые прошел в 2016 году в Баку и сразу получил статус самого ожидаемого и обсуждаемого летнего мероприятия. Концертные дни фестиваля собирают более 200 артистов, 10 тысяч зрителей в день и 150 миллионов телезрителей в России и СНГ. В 2020 году фестиваль впервые прошел в России – в Сочи, а в 2019 году – в Дубае. Фестиваль знаменит яркими номерами, неожиданными коллаборациями звезд, премьерами песен и неповторимой творческой атмосферой.

Организаторы фестиваля – народный артист Азербайджана Эмин Агаларов (EMIN), заслуженный артист России Григорий Лепс, основатель "Русского радио" и премии "Золотой граммофон" Сергей Кожевников.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)