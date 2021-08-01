Ройя Айхан и Замиг Гусейнов перепели хит Ильхамы Гулиевой (ВИДЕО)

Звёздный мир 1 августа 2021 18:05 (UTC+04:00)
Ройя Айхан и Замиг Гусейнов перепели хит Ильхамы Гулиевой (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известные исполнители – народная артистка Азербайджана, певица Ройя Айхан и популярный певец Замиг Гусейнов после семилетнего перерыва вновь представили совместный проект, сообщили Trend Life в пресс-службе музыкантов.

На этот раз артисты обратились к известной композиции из репертуара народной артистки Азербайджана Ильхамы Гулиевой (1943–2016). Ройя Айхан и Замиг Гусейнов перепели известный хит "Neylərsən?" ("Что сделаешь?"), автором слов которого является Нурида Атеши, а сочинителем музыки – народный артист Фаиг Суджаддинов.

Аранжировку новой версии композиции подготовил Самир Ширинов. Режиссером видеоклипа Ройи Айхан и Замига Гусейнова выступил Деле Оруджлу.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)

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