Девушка-кикбоксер - Зачем певица Эльнара Халилова вышла на ринг (ФОТО, ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярной азербайджанской певице Эльнаре Халиловой для воплощения образа девушки-кикбоксера в новом клипе на песню "Əvəzimi tap" ("Найди мне замену") пришлось пройти тщательную спортивную подготовку, сообщили Trend Life в пресс-службе исполнительницы.

Автором слов и музыки к песне является Шахрияр Рамазанзаде. Режиссер видеоклипа - Бахруз Гурбанлы.

Чтобы соответствовать образу, певице пришлось тщательно готовиться к съёмкам. Для этого она на протяжении трех месяцев брала уроки кикбоксинга у известных спортсменов - Фаига Абдуллаева и Мехмана Умудова.

Съемки видеоклипа проходили в Спортивно-оздоровительном центре МЧС.

(Автор: Джани Бабаева)