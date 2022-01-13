Звезда турецкого кино Хазал Кая приедет в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Звезда турецкого кино, известная актриса Хазал Кая посетит столицу Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе Park Cinema.

21 января в кинотеатре Park Cinema Flame Towers состоится презентация фильма Benden Ne Olur? ("Что из меня получится"?), в котором, помимо Хазал Кая, также снялись звезды турецкого кинематографа Онур Туна, Нур Феттахоглу и другие. Начало - в 19:00.

Хазал Кая стала широко известна зрительской аудитории благодаря ролям в сериалах Adini Feriha Koydum ("Назвала я ее Фериха"), Ask-i Memnu ("Запретная любовь"), а также турецкой адаптации британского сериала "Бесстыдница" - Bizim Hikaye ("Наша история").

Кая несколько раз была признана одной из самых популярных актрис в Турции, а в 2016 году в рейтинге World's Most Beautiful заняла пятое место среди самых красивых женщин мира.



Отметим, что актерский и творческий состав фильма Benden Ne Olur прибудет в Азербайджан непосредственно в день самой презентации - 21 января. В планы гостей также входит провести в Баку и следующий день, после чего они вернуться в Турцию.

Зрители, желающие посмотреть фильм вместе с его создателями, могут приобрести билеты на гала-презентацию на сайте Park Cinema и Iticket.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)