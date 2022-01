Обладательница титула "Вице-мисс мира" в Баку отмечена международной наградой "Жизнь без рака" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Турецкая звезда, актриса и модель Ханде Эрчел удостоилась премии "Лучший женский благотворительный проект года" (Yılın En İyi Dijital Kadın Yardım Projesi) за проект "Будь моим героем" (Kahramanım Ol ) международного общества "Жизнь без рака" (Kansersiz Yaşam Derneği) в Стамбуле, сообщает Trend Life. Награду Ханде Эрчел вручат 8 марта.

Для Ханде Эрчел благотворительность всегда стоит на первом месте. Всю популярность актриса направляет на благое дело, чтобы как можно больше людей получили квалифицированную помощь для борьбы с онкологическими заболеваниями. Она посол доброй воли в женском обществе по борьбе с раком и внушительную часть своих гонораров тратит на поддержку тяжелобольных людей. Мама актрисы Айлин Эрчел умерла в 2019 году от рака, с которым она долго и упорно боролась.

28-летняя Ханде Эрчел (Hande Erçel) известна по сериалам "Любовь не понимает слов", "Чёрная Жемчужина", "Дочери Гюнеш", "Кольцо", "Азизе" и "Постучись в мою дверь". В 2012 году участвовала на конкурсе красоты Miss Civilization of the World в Баку, став вице-победителем. Выпускница Университета изящных искусств имени Мимара Синана в Стамбуле. Признана самой красивой женщиной мира в 2020 году по версии "The 100 most beautiful woman of 2020".

(Автор: Вугар Иманов)