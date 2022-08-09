Ройя Айхан выступила с зажигательным концертом в рамках летнего фестиваля "Şazeli Bahçe" (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках летнего фестиваля "Şazeli Bahçe" в Баку состоялся зажигательный концерт народной артистки Азербайджана Ройи Айхан, сообщает Trend Life.

В концертной программе Ройя представила свои хиты и новые композиции, на протяжении всего вечера очень тепло общаясь со зрителями.

Летний фестиваль с участием звезд турецкой и азербайджанской эстрады проходит в ресторане "Şazeli Bahçe", который находится на территории "Dalga Beach Aquapark Resort". 12 августа здесь состоится концерт Интизар, 17 августа – Ирем Дериджи, 19 августа – Замига Гусейнова, 26 августа – Гюлай Ибрагимли. Ранее с концертными программами выступили Намиг Гарачухурлу и турецкие звезды Ханде Йенер, Ферхат Гёчер, Алишан, Гюльбен Эрген и Ченгиз Куртоглу.

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