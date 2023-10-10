Эмин Агаларов проведет традиционный зимний концерт в Баку

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) выступит с традиционным зимним концертом на сцене Дворца Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта. Певец выступит 8 декабря с большим сольным концертом, представив абсолютно новую программу.

Концерты EMINa - это всегда синтез романтики и драйва. Его музыка вдохновляет мечтать, чувствовать и проживать невероятные эмоции, а тексты осмысленны пронзительной и искренней лирикой.

Предстоящий концерт не станет исключением. Репетиции с бэндом в самом разгаре, новые песни, любимые хиты, и, конечно же, обращение к кумиру - ни один концерт EMINa не обходится без исполнения композиции "Синяя вечность" в дань памяти великого Муслима Магомаева.

В новую программу вошли песни из будущего англоязычного альбома, а также русскоязычные хиты в новых аранжировках, среди которых "МММ", "Ангел Бес", "Отпусти и лети», "Забыть тебя" и другие.

Билеты уже в продаже и доступны на сайте, в приложении, а также в кассах @iticket.az.