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EMIN возвращается на международную арену (ФОТО, АУДИО)

Звёздный мир Материалы 17 ноября 2023 16:50 (UTC +04:00)
EMIN возвращается на международную арену (ФОТО, АУДИО)

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Джани Бабаева
Джани Бабаева
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БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), вдохновленный творчеством легендарного певца Элвиса Пресли, анонсировал выход нового альбома "NOW OR NEVER", сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта.

Альбом, спродюсированный обладателем 16-ти наград "Грэмми" Дэвидом Фостером, будет состоять из 12 переосмысленных классических композиций. Также в альбом вошли три дуэта с Николь Шерзингер, Катариной Макфи и Энгельбертом Хампердинком. Релиз состоится 9 февраля 2024 года.

"Я начал свою музыкальную карьеру, слушая Элвиса Пресли, и учился создавать такую музыку, как у него. Этот альбом – моя самая заветная мечта, которая сбылась. Я познакомился с Дэвидом Фостером десять лет назад, и эта встреча многое изменила для меня. После нашего совместного концерта на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, где мы также исполнили несколько песен Элвиса Пресли, я подумал, что было бы круто продолжить наше сотрудничество. И спустя столько лет мы создали этот потрясающий альбом, отобрав эти немногие из великих песен Элвиса Пресли. Все, к чему прикасается Дэвид Фостер, становится бесценным и лучшим. То же самое и с этим альбомом – это лучшее, что я делал за всю свою музыкальную карьеру", - рассказал EMIN.

Вышедшая 17 ноября песня Blue Christmas – первый официальный сингл из альбома "NOW OR NEVER". Дэвид Фостер, который продюсировал 10-кратно платиновый альбом "Christmas" Майкла Бубле, вновь возрождает классический хит в стиле Элвиса Пресли. Все вырученные средства с продажи песни Blue Christmas будут направлены на благотворительность.

Альбом "NOW OR NEVER", воплощающий в себе всю любовь Элвиса Пресли к музыке, воздает дань классике, которую мы все так любим. EMIN отобрал 12 любимых и самых проникновенных песен о любви из репертуара Элвиса Пресли. В альбом войдет хит Suspicious Minds, сентиментальная романтическая баллада Can't Help Falling In Love и знаменитая Love Me Tender.

Полный трек-лист: And I Love You So; In The Ghetto; Don’t Be Cruel; Love Me Tender (with Nicole Scherzinger); Unchained Melody; It’s Now Or Never (with Katharine McPhee); Make It Through The Night (with Engelbert Humperdinck); Viva Las Vegas; Can’t Help Falling In Love; Suspicious Minds; Until It’s Time For You To Go; Blue Christmas.

"Иногда появляется артист, который заставляет тебя вновь влюбиться в свое искусство. EMIN именно такой. Он удивительный артист, который вложил всю красоту и душу в эти двенадцать легендарных песен. Альбом полон сюрпризов и воспоминаний – все в лучших традициях творчества EMINa. Я так горжусь теми высотами, каких мы достигли, и не могу дождаться, чтобы мир услышал этот альбом", - отмечает Дэвид Фостер, продюсер хитов I have nothing Уитни Хьюстон, Unbreak my heart Тони Брэкстон и Because you loved me Селин Дион.

EMIN вспоминает, что в юности мама подарила ему его первую кассету-альбом Элвиса Пресли, где он открыл для себя всю страсть к музыке. Творчество короля рок-н-ролла вдохновляло будущего артиста на написание музыки, изучение гитары и фортепиано. Он устраивал импровизированные концерты для семьи и друзей. И вот спустя 30 лет EMIN стал гастролировать по всему миру, его творческая деятельность насчитывает 17 альбомов, десятки международных наград и тысячи выступлений по всему миру.

В плане международной карьеры, к которой он вновь вернулся спустя несколько лет, можно отметить выступления EMINа на сцене с Дженнифер Лопес, гастроли с группой Take That – одной из самых успешных групп в британской истории чартов. И, конечно, награду World Music Awards – Лучший артист из Азербайджана.

EMIN сотрудничал с известным в мире блюзменом Джо Бонамассой (песня Coming Home), с гитаристом, музыкантом и продюсером Найлом Роджерсом (песня Boomerang, которая играла на BBC Radio 2 и достигла 9-й позиции в танцевальном чарте Billboard).

Один из первых англоязычных альбомов EMINa - "Wonder" признавался BBC Radio 2 альбомом недели, а песни из альбома "After The Thunder" – треками недели.

EMIN также сотрудничал с продюсером Брайаном Ролингом (Cher, David Bowie, Kylie Minogue) и Фрейзером Т.Смитом (Adele, Stormzy). Последний англоязычный альбом "Good Love" был выпущен в 2019 году.

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EMIN возвращается на международную арену (ФОТО, АУДИО)
EMIN возвращается на международную арену (ФОТО, АУДИО)
EMIN возвращается на международную арену (ФОТО, АУДИО)
EMIN возвращается на международную арену (ФОТО, АУДИО)
EMIN возвращается на международную арену (ФОТО, АУДИО)
EMIN возвращается на международную арену (ФОТО, АУДИО)
EMIN возвращается на международную арену (ФОТО, АУДИО)
EMIN возвращается на международную арену (ФОТО, АУДИО)
EMIN возвращается на международную арену (ФОТО, АУДИО)
EMIN возвращается на международную арену (ФОТО, АУДИО)
EMIN возвращается на международную арену (ФОТО, АУДИО)
EMIN возвращается на международную арену (ФОТО, АУДИО)
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