EMIN возвращается на международную арену (ФОТО, АУДИО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN), вдохновленный творчеством легендарного певца Элвиса Пресли, анонсировал выход нового альбома "NOW OR NEVER", сообщили Trend Life в пресс-службе музыканта.

Альбом, спродюсированный обладателем 16-ти наград "Грэмми" Дэвидом Фостером, будет состоять из 12 переосмысленных классических композиций. Также в альбом вошли три дуэта с Николь Шерзингер, Катариной Макфи и Энгельбертом Хампердинком. Релиз состоится 9 февраля 2024 года.

"Я начал свою музыкальную карьеру, слушая Элвиса Пресли, и учился создавать такую музыку, как у него. Этот альбом – моя самая заветная мечта, которая сбылась. Я познакомился с Дэвидом Фостером десять лет назад, и эта встреча многое изменила для меня. После нашего совместного концерта на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге, где мы также исполнили несколько песен Элвиса Пресли, я подумал, что было бы круто продолжить наше сотрудничество. И спустя столько лет мы создали этот потрясающий альбом, отобрав эти немногие из великих песен Элвиса Пресли. Все, к чему прикасается Дэвид Фостер, становится бесценным и лучшим. То же самое и с этим альбомом – это лучшее, что я делал за всю свою музыкальную карьеру", - рассказал EMIN.

Вышедшая 17 ноября песня Blue Christmas – первый официальный сингл из альбома "NOW OR NEVER". Дэвид Фостер, который продюсировал 10-кратно платиновый альбом "Christmas" Майкла Бубле, вновь возрождает классический хит в стиле Элвиса Пресли. Все вырученные средства с продажи песни Blue Christmas будут направлены на благотворительность.

Альбом "NOW OR NEVER", воплощающий в себе всю любовь Элвиса Пресли к музыке, воздает дань классике, которую мы все так любим. EMIN отобрал 12 любимых и самых проникновенных песен о любви из репертуара Элвиса Пресли. В альбом войдет хит Suspicious Minds, сентиментальная романтическая баллада Can't Help Falling In Love и знаменитая Love Me Tender.

Полный трек-лист: And I Love You So; In The Ghetto; Don’t Be Cruel; Love Me Tender (with Nicole Scherzinger); Unchained Melody; It’s Now Or Never (with Katharine McPhee); Make It Through The Night (with Engelbert Humperdinck); Viva Las Vegas; Can’t Help Falling In Love; Suspicious Minds; Until It’s Time For You To Go; Blue Christmas.

"Иногда появляется артист, который заставляет тебя вновь влюбиться в свое искусство. EMIN именно такой. Он удивительный артист, который вложил всю красоту и душу в эти двенадцать легендарных песен. Альбом полон сюрпризов и воспоминаний – все в лучших традициях творчества EMINa. Я так горжусь теми высотами, каких мы достигли, и не могу дождаться, чтобы мир услышал этот альбом", - отмечает Дэвид Фостер, продюсер хитов I have nothing Уитни Хьюстон, Unbreak my heart Тони Брэкстон и Because you loved me Селин Дион.

EMIN вспоминает, что в юности мама подарила ему его первую кассету-альбом Элвиса Пресли, где он открыл для себя всю страсть к музыке. Творчество короля рок-н-ролла вдохновляло будущего артиста на написание музыки, изучение гитары и фортепиано. Он устраивал импровизированные концерты для семьи и друзей. И вот спустя 30 лет EMIN стал гастролировать по всему миру, его творческая деятельность насчитывает 17 альбомов, десятки международных наград и тысячи выступлений по всему миру.

В плане международной карьеры, к которой он вновь вернулся спустя несколько лет, можно отметить выступления EMINа на сцене с Дженнифер Лопес, гастроли с группой Take That – одной из самых успешных групп в британской истории чартов. И, конечно, награду World Music Awards – Лучший артист из Азербайджана.

EMIN сотрудничал с известным в мире блюзменом Джо Бонамассой (песня Coming Home), с гитаристом, музыкантом и продюсером Найлом Роджерсом (песня Boomerang, которая играла на BBC Radio 2 и достигла 9-й позиции в танцевальном чарте Billboard).

Один из первых англоязычных альбомов EMINa - "Wonder" признавался BBC Radio 2 альбомом недели, а песни из альбома "After The Thunder" – треками недели.

EMIN также сотрудничал с продюсером Брайаном Ролингом (Cher, David Bowie, Kylie Minogue) и Фрейзером Т.Смитом (Adele, Stormzy). Последний англоязычный альбом "Good Love" был выпущен в 2019 году.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!