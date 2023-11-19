В Амстердаме прошел концерт звезд "Евровидения" с участием Нигяр Джамал и Эльдара Гасымова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Амстердаме в крупнейшей арене Ziggo Dome состоялся грандиозный гала-концерт Het Grote Songfestivalfeest с участием звезд международного конкурса песни "Евровидение", сообщает Trend Life.

Перед пятнадцатью тысячами зрителей Азербайджан представили Ell & Nikki – Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал, которые исполнили хит Running Scared (Беги без оглядки) - песня, с которой они выиграли Евровидение в мае 2011 года в Дюссельдорфе (Германия). Авторы песни — Стэфан Орн, Сандра Бьюрман, Иэн Фархарсан. На вечере Het Grote Songfestivalfeest приняли участие представители 29 стран.

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