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В Амстердаме прошел концерт звезд "Евровидения" с участием Нигяр Джамал и Эльдара Гасымова (ФОТО)

Звёздный мир Материалы 19 ноября 2023 13:54 (UTC +04:00)
В Амстердаме прошел концерт звезд "Евровидения" с участием Нигяр Джамал и Эльдара Гасымова (ФОТО)

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Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ - В Амстердаме в крупнейшей арене Ziggo Dome состоялся грандиозный гала-концерт Het Grote Songfestivalfeest с участием звезд международного конкурса песни "Евровидение", сообщает Trend Life.

Перед пятнадцатью тысячами зрителей Азербайджан представили Ell & Nikki – Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал, которые исполнили хит Running Scared (Беги без оглядки) - песня, с которой они выиграли Евровидение в мае 2011 года в Дюссельдорфе (Германия). Авторы песни — Стэфан Орн, Сандра Бьюрман, Иэн Фархарсан. На вечере Het Grote Songfestivalfeest приняли участие представители 29 стран.

Фото - @jaynobrk

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В Амстердаме прошел концерт звезд "Евровидения" с участием Нигяр Джамал и Эльдара Гасымова (ФОТО)
В Амстердаме прошел концерт звезд "Евровидения" с участием Нигяр Джамал и Эльдара Гасымова (ФОТО)
В Амстердаме прошел концерт звезд "Евровидения" с участием Нигяр Джамал и Эльдара Гасымова (ФОТО)
В Амстердаме прошел концерт звезд "Евровидения" с участием Нигяр Джамал и Эльдара Гасымова (ФОТО)
В Амстердаме прошел концерт звезд "Евровидения" с участием Нигяр Джамал и Эльдара Гасымова (ФОТО)
В Амстердаме прошел концерт звезд "Евровидения" с участием Нигяр Джамал и Эльдара Гасымова (ФОТО)
В Амстердаме прошел концерт звезд "Евровидения" с участием Нигяр Джамал и Эльдара Гасымова (ФОТО)
В Амстердаме прошел концерт звезд "Евровидения" с участием Нигяр Джамал и Эльдара Гасымова (ФОТО)
В Амстердаме прошел концерт звезд "Евровидения" с участием Нигяр Джамал и Эльдара Гасымова (ФОТО)
В Амстердаме прошел концерт звезд "Евровидения" с участием Нигяр Джамал и Эльдара Гасымова (ФОТО)
В Амстердаме прошел концерт звезд "Евровидения" с участием Нигяр Джамал и Эльдара Гасымова (ФОТО)
В Амстердаме прошел концерт звезд "Евровидения" с участием Нигяр Джамал и Эльдара Гасымова (ФОТО)
В Амстердаме прошел концерт звезд "Евровидения" с участием Нигяр Джамал и Эльдара Гасымова (ФОТО)
В Амстердаме прошел концерт звезд "Евровидения" с участием Нигяр Джамал и Эльдара Гасымова (ФОТО)
В Амстердаме прошел концерт звезд "Евровидения" с участием Нигяр Джамал и Эльдара Гасымова (ФОТО)
В Амстердаме прошел концерт звезд "Евровидения" с участием Нигяр Джамал и Эльдара Гасымова (ФОТО)
В Амстердаме прошел концерт звезд "Евровидения" с участием Нигяр Джамал и Эльдара Гасымова (ФОТО)
В Амстердаме прошел концерт звезд "Евровидения" с участием Нигяр Джамал и Эльдара Гасымова (ФОТО)
В Амстердаме прошел концерт звезд "Евровидения" с участием Нигяр Джамал и Эльдара Гасымова (ФОТО)
В Амстердаме прошел концерт звезд "Евровидения" с участием Нигяр Джамал и Эльдара Гасымова (ФОТО)
В Амстердаме прошел концерт звезд "Евровидения" с участием Нигяр Джамал и Эльдара Гасымова (ФОТО)
В Амстердаме прошел концерт звезд "Евровидения" с участием Нигяр Джамал и Эльдара Гасымова (ФОТО)
В Амстердаме прошел концерт звезд "Евровидения" с участием Нигяр Джамал и Эльдара Гасымова (ФОТО)
В Амстердаме прошел концерт звезд "Евровидения" с участием Нигяр Джамал и Эльдара Гасымова (ФОТО)
В Амстердаме прошел концерт звезд "Евровидения" с участием Нигяр Джамал и Эльдара Гасымова (ФОТО)
В Амстердаме прошел концерт звезд "Евровидения" с участием Нигяр Джамал и Эльдара Гасымова (ФОТО)
В Амстердаме прошел концерт звезд "Евровидения" с участием Нигяр Джамал и Эльдара Гасымова (ФОТО)
В Амстердаме прошел концерт звезд "Евровидения" с участием Нигяр Джамал и Эльдара Гасымова (ФОТО)
В Амстердаме прошел концерт звезд "Евровидения" с участием Нигяр Джамал и Эльдара Гасымова (ФОТО)
В Амстердаме прошел концерт звезд "Евровидения" с участием Нигяр Джамал и Эльдара Гасымова (ФОТО)
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