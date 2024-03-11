Представитель Азербайджана на "Евровидении-2024" обратился к слушателям

БАКУ /Trend Life/ - Представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024", певец Fahree (Фахри Исмаилов) обратился к слушателям, сообщает Trend Life.

Fahree поделился сообщением в stories своей страницы Instagram. По словам исполнителя, после того, как объявили о том, что он будет представлять Азербайджан на международном конкурсе, он пропал на несколько дней, но это связано с работой.

"Очень скоро вы все узнаете, все услышите. Всем большое спасибо за поддержку, за ваши сообщения. Стараюсь читать все, отвечать на сообщения, но работы, как вы понимаете, очень много. По возможности буду делиться процессом работы, наберитесь терпения", - отметил он.

Напомним, что представитель Азербайджана на международном песенном конкурсе "Евровидение-2024" выступит во второй части первого полуфинала.

Международный конкурс песни "Евровидение-2024" пройдет в шведском городе Мальмё. Полуфиналы состоятся 7 и 9 мая, а финал - 11 мая.

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