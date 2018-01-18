Азербайджанские композиторы почтили память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Союзе композиторов Азербайджана (СКА) в Баку состоялось мероприятие, посвященное 28-й годовщине трагедии 20 Января, сообщили Trend Life в пресс-службе СКА.

На мероприятии присутствовали представители дипломатических миссий, видные общественные деятели, известные деятели культуры и искусства.

В своих выступлениях народный художник, председатель Союза художников Азербайджана Фархад Халилов, депутаты Милли Меджлиса (парламент) - академики Иса Хабиббейли и Ягуб Махмудов, академики Теймур Керимли и Гамлет Исаханлы, атташе по культуре посольства Турции в Азербайджане Ирфан Чифтчи и другие подчеркнули непреходящее значение героизма и свободолюбия нашего народа, его борьбу на пути к независимости,

На мероприятии была проведена презентация видеозаписи одного из самых драматических произведений азербайджанской ораториальной музыки - "Пассионов Насими" председателя СКА, народной артистки Фирангиз Ализаде. Музыкальное произведение посвящено 600-летию казни в Алеппо гениального поэта и мыслителя Имадеддина Насими.

Оратория прозвучала в минувшем году в Амстердаме (Нидерланды) в исполнении Королевского симфонического оркестра и хора в знаменитом "Concertgebouw". Дирижировал премьерой маэстро Мартин Браббинс (Великобритания), а партию солиста исполнил баритон Авез Абдуллаев, ныне работающий в Оперном театре Мангейма (Германия).

Отметим, что каждый год в преддверии 20 Января в СКА проводится цикл мероприятий, посвящённых трагической дате нашей истории.

В течение последних лет были представлены новые произведения азербайджанских композиторов, презентованы книги, посвященные трагическим событиям нашей истории и героическим подвигам сыновей Родины. Неоднократно на сцене Союза композиторов выступали молодые музыканты, хоровые коллективы и инструментальные ансамбли с программой "Памяти жертв 20 Января".

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ирина Парфёнова)

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