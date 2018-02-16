В Баку пройдет Первый Международный форум PR-творчества

16 февраля 2018 19:05 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку 17-18 февраля пройдет Первый Международный форум PR-творчества, сообщили Trend Life организаторы мероприятия.

В форуме примут участие представители по связям с общественностью ведущих отечественных и мировых агентств, зарубежные гости, среди которых президент Международной ассоциации по связям с общественностью (IPRA) Барт де Врис, а также специалисты из США, Великобритании, России, Турции, Японии, Германии, Болгарии, Казахстана, Египта и других стран.

В программе форума креативные презентации на такие темы, как "Qarşılıqlı münasibətlər erasına xoş gəlmisiniz" ("Добро пожаловать в эпоху взаимоотношений"), "PR-da yaradıcılıq: strateji zərurət" ("Творчество в PR: стратегическая необходимость"), "Yaradıcılıqda mükəmməllik gerçəkliyi" ("Воплощение совершенства в творчестве"), "Yaponiyanın PR təcrübəsi" ("Опыт Японии в PR"), "PR-da uğur, rəqabət və tərəfdaşlıq kifayət qədər innovativdirmi?” ("Успех, конкуренция и партнерство в PR достаточно инновационны?")

В современном мире связи с общественностью играют важную роль во всех сферах, в том числе и образовании. В связи с этим в рамках форума будет реализована отдельная образовательная панель, которая объединит известных экспертов в области образования и PR. Будут представлены презентации на темы "Beynəlxalq təhsil brendinin formalaşmasında PR-ın gücü" ("Сила PR в формировании международного образовательного бренда"), "Təhsildə Finlandiya modeli niyə maraqlıdır?" ("Почему интересна модель образования в Финляндии?"), "Dünyanı dəyişdirəcək uşaq sizin sinifinizdə ola bilər" ("Ребенок, который изменит мир, может быть в вашем классе"), "Şagirdlərdə özünə inam yaratmaq və onların yaradıcılığına təkan verməyin yolları" ("Пути формирования уверенности в себе у учащихся и стимулирования их творчества"), "Öyrədən müəllimdən ilham verən müəllimə çevrilmək" ("Из обучающего педагога стать педагогом, который вдохновляет") и другие.

Задачи мероприятия – анализ текущего положения в сфере связей с общественностью в Азербайджане, оценка положительных шагов, выявление недостатков и обсуждение путей их устранения, обмен опытом, налаживание международных связей.

На форум приглашены педагоги вузов, преподающие в этой сфере, исследователи, ученые, деятели науки и искусства.

На форуме у представителей нашей страны, работающих в данной сфере, будет возможность пообщаться с ведущими мировыми PR-специалистами и ознакомиться с последними тенденциями в сфере PR.

Организаторы форума – Центр развития общественных связей Proloq и онлайн-журнал Центра PRoloq (www.proloq.az). Форум пройдет при поддержке Международной ассоциации по связям с общественностью (IPRA), Совета прессы Азербайджана и Международного института карьеры.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Джани Бабаева)

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