Сиявуш Керими и Гюнай Мехтизаде избраны в президиум ЕАКОП (ФОТО)

17 июля 2018 16:04 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Ректор Азербайджанской национальной консерватории, народный артист Сиявуш Керими и художница Гюнай Мехтизаде избраны в президиум Евразийской конфедерации обществ правообладателей (EAKOP), сообщил Trend Life председатель Азербайджанского авторского общества, генеральный директор ЕАКОП Исмаил Мамедкеримов.

Об этом было объявлено на заседании Генеральной ассамблеи и Президиума EAKOP в Москве. Президентом EAKOP был избран белорусский композитор и продюсер, солист и музыкальный руководитель легендарного ансамбля «Песняры» Олег Молчан.

В течение трех дней были обсуждены вопросы дальнейшей плодотворной деятельности, внедрения новых принципов и эффективного использования современных технологий, развития системы управления интеллектуальными правами на коллективной основе. Ключевые задачи - выработка и внедрение единых стандартов и принципов прозрачности деятельности, совершенствование процессов обмена данными, технического обеспечения, защиты прав и интересов представляемых ими правообладателей как на международном, так и на национальном уровнях.

ЕАКОП (создан в мае 2017 года) – международная неправительственная организация, в состав которой входят ведущие национальные общества, занимающиеся управлением различными категориями авторских и/или смежных прав в странах-членах Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств. Генеральный секретарь ЕАКОП - генеральный директор Российского союза правообладателей и Всероссийской организации интеллектуальной собственности Андрей Кричевский.

С апреля 2018 года ЕАКОП – член международной организации «Ассамблея народов Евразии», которая формирует интеграционную модель большого евразийского партнерства на общественном уровне, объединяя свыше 2500 представителей некоммерческих организаций, деловой и интеллектуальной элиты из 67 стран евразийского континента.

В начале июня этого года ЕАКОП стала ассоциированным членом Международной конфедерации обществ авторов и композиторов (CISAC, Confédération internationale des sociétés d'auteurs et compositeurs), объединяющей 239 организаций по коллективному управлению авторскими и смежными правами из 121 страны мира.

(Автор: Вугар Иманов)

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