Шедевры художников в подземном переходе Бакинского метро восхитили пассажиров (ФОТО)

20 декабря 2018 13:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В подземном переходе станции метро Нариманова сегодня состоялось открытие экспозиции фоторепродукций шедевров известных азербайджанских художников, сообщает Trend Life. Экспозиция представлена в рамках первого совместного проекта «Знаменитые художники Азербайджана» Азербайджанского национального музея искусств и ЗАО «Бакинский метрополитен».

Выставка предоставляет уникальную возможность рассмотреть творения любимых произведений азербайджанских мастеров, таких как Мирза Кадым Иревани, Азим Азимзаде, Таги Тагиев, Микаил Абдуллаев, Бёюкага Мирзазаде, Саттар Бахлулзаде, Таир Салахов, Чингиз Фарзалиев и многих других именитых художников, творчество которых заняло достойное место в истории изобразительного искусства нашей страны. Мир каждого из этих художников уникален и своеобразен, каждая грань творчества раскрывает глубину и неповторимость национальной культуры, вызывая подлинное восхищение благодарного зрителя. 85 работ выдающихся азербайджанских художников из коллекции музея, впервые представленных в рамках одной выставки, на протяжении шести месяцев ознакомят зрителей с антологией азербайджанского изобразительного искусства на примере ярчайших образцов национальной живописи и графики, начиная с 17 века до наших дней.

Социально-просветительский проект направлен на популяризацию культурного наследия Азербайджана.

(Автор и фото - Вугар Иманов)

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