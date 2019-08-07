Валентин Гафт госпитализирован

Российский актер Валентин Гафт попал в больницу с инсультом. Об этом, как передает Trend Life со ссылкой на РИА Новости, сообщает телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, артисту стало плохо около недели, его доставили в реанимацию. Сейчас состояние Гафта стабилизировалось, он находится в отделении неврологии.

Гафт родился 2 сентября 1935 года. Дебютировал в кино в 1956 году в фильме "Убийство на улице Данте". Наибольшую известность ему принесли картины "Гараж", "Небеса обетованные", "О бедном гусаре замолвите слово…".

С 1970-х годов актер служит в театре "Современник", там же состоялся его режиссерский дебют. В 1984 году Гафту было присвоено звание Народного артиста РСФСР.

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