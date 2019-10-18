В Азербайджане стартует юбилейная интеллектуальная битва на Кубок Вызова

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане начинается проведение X Кубка Вызова по игре "Что? Где? Когда?", организованного Фондом молодежи Азербайджана и Интеллектуальным молодежным клубом "Хазар", сообщили Trend Life в пресс-службе "Хазар".

Юбилейный десятый Кубок Вызова пройдет в новом, еще более интересном формате и будет отличаться от предыдущих игр. Цель X Кубка Вызова – эффективная организация досуга молодежи, дальнейшее развитие интеллектуального движения в Азербайджане. Отборочные туры пройдут в Баку и регионах страны в октябре. Проект охватит больше 2000 молодых людей из более десяти регионов страны.

Команды, которые покажут лучшие результаты в отборочных турах, выйдут в финал, который пройдет в Баку в ноябре.

Информационная поддержка – Trend.az

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.