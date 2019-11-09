Праздник Короля фруктов в Гёйчае – донер из гранат, конкурсы, самое красное шоу (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В городе Гёйчае открылся Фестиваль граната, который в этом году в четырнадцатый раз принимает гостей из страны и из-за рубежа, сообщает Trend Life. Фестиваль граната, отличается не только великолепными и оригинальными блюдами из разных сортов граната, но и своим необычайным духом большого национального праздника. Можно сказать, что это самый красный праздник в стране – по цвету плода, хотя есть и разновидности белого граната.

Праздник граната (на азербайджанском языке - нар) является одним из самых долгожданных и приятных событий в стране. Гёйчай - гранатовая столица Азербайджана - каждую осень расцветает красками, прихорашивается и с нетерпением ждет гостей. Гранат является уникальным плодом, а Азербайджан - единственная страна в мире, где произрастают все сорта граната. Яркий сочный плод давно и прочно стал символом и Азербайджана. О нем слагают стихи и песни, ему посвящают гимны, в нашей стране гранат называют королём фруктов.

В двухдневном фестивале организованы праздничное шествие с участием музыкальных и танцевальных коллективов, выставочная ярмарка граната и гранатовой продукции, а также различные конкурсы, например, на самый тяжелый плод, скорость отжима сока, самое быстрое поедание граната и т.д. Здесь также представлены работы художников и мастеров народно-прикладного искусства, концерты с участием звезды эстрады и фольклорных коллективов. В том числе состоится чемпионат по нардам, видео- и поэтический конкурс и кулинарное соревнование с денежными призами. Гости могут попробовать гранатовый сок, гранатовое вино, варенье из граната, принять участие в различных развлекательных программах, совершить экскурсию по достопримечательностям региона. Вас обязательно зазовут попробовать что-то необычное и неповторимое, убедив, что во всем Азербайджане вам не найти вкуснее гранатового сока или запеченных долек граната в кондитерских изделиях или национальных блюдах, которые могут поразить воображение самого искушенного гурмана.

Ежегодно в садах Азербайджана собирают около 40 тысяч тонн сладких плодов, которые затем развозят по свету. И все-таки самые вкусные, свежие гранаты и различные блюда из них можно попробовать лишь здесь - на Фестивале граната в Гёйчайском районе. Самые знаменитые сорта граната - "Велес", "Ширин", "Гюлейша", "Шихбаба", "Быгыр", - представлены здесь в большом количестве. Отличием этих сортов является тонкая кожица и крупные зерна. Местные хозяйки умеют готовить "наршараб" - традиционную подливку к мясным и рыбным блюдам на основе граната, один из секретов азербайджанской кухни. "Наршараб" переводится как "гранатовое вино", но при этом в подливке не содержится и капли алкоголя. Рецепт ее прост: гранатовые зерна засыпаются в чан над огнем и медленно варятся, пуская сок. Через несколько часов подливка солится и снимается с огня. Несмотря на простоту рецепта, самый вкусный "наршараб" получается лишь у гёйчайских мастериц. Кстати, на гранатах даже гадают, предсказывая судьбу и любовные приключения. А еще гранаты применяют в народной медицине, рекомендуя в качестве помощи при самых разных недугах, в том числе и для борьбы с плохим аппетитом. Так, например отвар корня применяют как обезболивающее, сок используют для стабилизации давления, мякоть для улучшения аппетита, а для нормализации пищеварения протирают кожуру граната.

(Автор: Вугар Иманов. Фото: Камилла Сеидова)

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