Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Этот был праздник — праздник вечности, который помогает нам поддержать и поблагодарить пожилых людей, показать, что они нам дороги, и мы ценим их за то, что они сделали для подрастающего поколения и то, что они делают для нас сейчас. Эти люди всю жизнь отдали труду, воспитанию детей, которые, приняв у них эстафету, продолжают начатое ими…

В рамках конкурса "Социальные проекты", объявленного в 2019 году Общественным объединением "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева, в Азербайджане впервые прошел Фестиваль пожилых "Третья весна", сообщает Trend Life.

Фестиваль был проведен в Баку, Сумгайыте, Гяндже и Мингячевире, а заключительный день в Киноцентре "Низами" в столице. Во время фестиваля были организованы флешмобы, сценические выступления, мастер-классы, поэтические, танцевальные, музыкальные и вокальные конкурсы с призами, выставки и настольные игры, в которые пожилые люди играли в детстве.

Прекрасное настроение - это залог здоровья и творческого долголетия. Именно так, с улыбками, желая поделиться своей радостью и душевной теплотой, выходили на сцену все участники фестиваля. В эти дни они делились со всеми хорошим настроением, не утратившие молодость души и мечтаний. Добрая искринка в глазах и юмор тоже неизменная черта представителей старшего поколения. Они умеют шутить и продемонстрировали это, пересказывая монологи, и обыгрывая различные сценки. А композиции, в отличие от современных, пелись душой, а их исполнители проживали целую жизнь вместе с героями своих песен. Они вновь доказали, что жизнь прекрасна в любом возрасте и надо ценить каждый прожитый день.

Цель проекта "Третья весна" заключается в том, чтобы расширить круг охвата пожилых, пропагандировать активный образ жизни, создавать для них возможности самозанятости, улучшить их психологическое состояние и состояние здоровья. После фестиваля "Третья весна" в рамках проекта для эффективной организации досуга пожилых в городе Шамахы планируется ввод в эксплуатацию Центра "Yaşa Mərkəzi".

(Автор: Вугар Иманов)

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