Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)

23 декабря 2019 15:30 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Этот был праздник — праздник вечности, который помогает нам поддержать и поблагодарить пожилых людей, показать, что они нам дороги, и мы ценим их за то, что они сделали для подрастающего поколения и то, что они делают для нас сейчас. Эти люди всю жизнь отдали труду, воспитанию детей, которые, приняв у них эстафету, продолжают начатое ими…

В рамках конкурса "Социальные проекты", объявленного в 2019 году Общественным объединением "Региональное развитие" Фонда Гейдара Алиева, в Азербайджане впервые прошел Фестиваль пожилых "Третья весна", сообщает Trend Life.

Фестиваль был проведен в Баку, Сумгайыте, Гяндже и Мингячевире, а заключительный день в Киноцентре "Низами" в столице. Во время фестиваля были организованы флешмобы, сценические выступления, мастер-классы, поэтические, танцевальные, музыкальные и вокальные конкурсы с призами, выставки и настольные игры, в которые пожилые люди играли в детстве.

Прекрасное настроение - это залог здоровья и творческого долголетия. Именно так, с улыбками, желая поделиться своей радостью и душевной теплотой, выходили на сцену все участники фестиваля. В эти дни они делились со всеми хорошим настроением, не утратившие молодость души и мечтаний. Добрая искринка в глазах и юмор тоже неизменная черта представителей старшего поколения. Они умеют шутить и продемонстрировали это, пересказывая монологи, и обыгрывая различные сценки. А композиции, в отличие от современных, пелись душой, а их исполнители проживали целую жизнь вместе с героями своих песен. Они вновь доказали, что жизнь прекрасна в любом возрасте и надо ценить каждый прожитый день.

Цель проекта "Третья весна" заключается в том, чтобы расширить круг охвата пожилых, пропагандировать активный образ жизни, создавать для них возможности самозанятости, улучшить их психологическое состояние и состояние здоровья. После фестиваля "Третья весна" в рамках проекта для эффективной организации досуга пожилых в городе Шамахы планируется ввод в эксплуатацию Центра "Yaşa Mərkəzi".

(Автор: Вугар Иманов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
  • Веселые пенсионеры Азербайджана! Вечная молодость души и мечтаний (ФОТО)
Новости по теме
Золото Нации - театр "Гюнай" привез из России множество наград (ФОТО)
Культура 12 декабря 17:38
В Азербайджане пройдет конкурс “Знатоки литературы"
Общество 5 декабря 17:10
Москва встретила друзей из Баку (ФОТО)
Культура 3 декабря 17:34
Корреспондент АМИ Trend вошла в число победителей конкурса "Туристический потенциал Азербайджана и возможности его использования"
Общество 29 ноября 18:44
В Азербайджане стартовал конкурс специалистов в области информационной безопасности
ИКТ 26 ноября 14:46
Азербайджанцы вернулись из Болгарии с дипломами (ФОТО)
Культура 15 ноября 21:00
Лента новостей
Азербайджан, Грузия и Турция обсудили региональные транспортно-энергетические проекты
Грузия 16:16
Праздничные концерты с аншлагами в Баку и Гяндже (ФОТО)
Культура 16:06
Сона Алиева: Отстранение скомпрометировавших себя чиновников сделают реформы более эффективными
Политика 15:54
Си Цзиньпинь поздравил Президента Ильхама Алиева с днем рождения
Политика 15:48
Фестиваль "ЖАРА" впервые пройдет в Сочи
Звёздный мир 15:40
Мазахир Панахов: Информация, распространенная в соцсетях проверяется
Политика 15:33
В Таиланде перестанут выдавать пластиковые пакеты в магазинах
Другие страны 15:21
На муниципальных выборах в Азербайджане по состоянию на 15:00 проголосовали 26,88 % избирателей
Политика 15:20
Казахстан и Индия договорились о сотрудничестве в поддержке роста финансовых рынков
Бизнес 15:18